Türk Kargo Gemisi Kerç Boğazı'nda Karaya Oturdu

Türk kargo gemisi Immensity, Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. Gemi, karaya oturduktan sonra yapılan çalışmalar neticesinde tekrar yüzdürüldü

Merkezi İstanbul'da bulunan Glory Denizcilik ve Gemi İşletmeciliğili’ne ait olan Malta bayraklı genel kargo gemisi Immensity, Azov’dan Karadeniz’e ilerlerken Kerç Boğazı’nda karaya oturdu.

Manevra sırasında karaya oturan geminin tekrar yüzer konuma geçemediği bildirildi. Yardım çağrısına cevap veren römorkörlerin, gemiyi tekrar yüzdürmek için başlattığı operasyon başarılı oldu. 31 Ağustos’ta gemi yüzer konuma getirildi.

Boğazdan transit geçişini tamamlayan gemi Karadeniz dış demirleme bölgesine demir attı. Hasar aldığına dair herhangi bir bilgi yok. Geminin Çelik yük taşıdığı ve Mariuol’den Barselona’ya gittiği gelen detaylar arasında.