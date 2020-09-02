Ağustos Ayı İhracat ve İthalat Rakamları Belli Oldu

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre ihracat ağustosta yıllık yüzde 5,74 düşüşle 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken ithalat ise yüzde 20,64 artışla 18,78 milyar dolar oldu.

Aynı ayda ithalat, yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar oldu. Böylece ağustos ayında dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar seviyesine yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,4, altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 değerine ulaştı.

PANDEMİNİN ETKİSİ HİSSEDİLDİ



Pandeminin en yoğun olduğu ay olan nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracat, normalleşme adımları sonrasında mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolar, haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolar, temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolara yükselmişti. Ağustos ayında ise bu yükseliş hız kesi ve ihracat 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

"OLUMLU TREND BELİRGİN HALE GELDİ"

Bakanlıktan dış ticaret verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir. Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin daha da belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.