Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Güney Kıbrıs Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan, "ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada karar sert bir dille eleştirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."

Vira Haber