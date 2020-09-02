ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses: Türkiye Yat Bakım Onarımda Merkez Olacak

Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırımcısı Genel Müdürü Zeki Gürses, yeni yatırımlarının tamamlanmasının ardından ASBAŞ'ın Avrupa Ortadoğu ve Akdeniz'in yat bakım ve onarım merkezi haline geleceğini söyledi.

Gürses açıklamasında, “Antalya Serbest Bölgesi’ne bakım ve onarım için çeşitli boylarda 132 yat geldi. Bakım ve onarımı tamamlanan 114 yat sahiplerine teslim edildi. 18’inin bakım ve onarımı devam ediyor. Bu bakım ve onarımdan 34,1 milyon dolar gelir elde edildi” dedi.

ANTALYA YAT BAKIM ONARIM MERKEZİ OLACAK

Gürses ayrıca, “Dünyada 80, 90 ve 100 metre boyunda lüks yata sahip olan ABD ve Ortadoğulu iş insanları bu yatları için ‘Destek Teknesi’ yaptırıyor. Bu da sektöre katma değer yaratıyor. Bölgeden, dünya yat üretiminde söz sahibi olan Almanya, İtalya ve Hollanda’ya yat ihraç ediyoruz. Yat bakım ve onarımı için firmalarımıza açık alanda 25 bin metrekare alan tahsis ettik. Bölgede 14 milyon dolarlık yatırım tamamlandığında Antalya Serbest Bölgesi Ortadoğu ve Akdeniz’in yat üretim, bakım ve onarım merkezi olacak.”

"PANDEMİ SÜRECİ YATA TALEBİ ARTIRDI"

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan da konuyla ilgili verdiği demeçte, “Bu süreçte insanlar izole olmak için denizleri tercih etti. Bu nedenle pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından büyük talep oldu. Ancak bu talepler satışlara çokça da yansımadı. Tedarikçilerden sağlanan malzemenin geliş süreci uzadı.

PANDEMİYİ AVANTAJA ÇEVİRDİK

Antalya Serbest Bölgesi yat üreticileri olarak biz de bunu avantaja çevirdik. Türkiye’de bu sektörde yan sanayi olmadığı için zaman zaman tedarikte zorlandık. Lojistikte sıkıntı yaşadık. Ancak, yat üretiminde istihdamı düşürmedik. İşçi çıkarmadık. İstihdamı koruduk. Bu elbette iyi gelişme.”

Kaynak: Dünya Gazetesi