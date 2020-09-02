5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 5 Eylül’de Fenerbahçe – Caddebostan - Adalar Parkurunda Gerçekleşecek

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası”, bu yıl uluslararası nitelik te kazanarak beşinci kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 5 Eylül’de İstanbul Fenerbahçe-Adalar-Caddebostan parkurunda gerçekleştirilecek olan 5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası için heyecan artıyor.

Pandemi nedeniyle Mart ayında durdurulan 2020 yelken yarışları Türkiye Yelken Federasyonu’nun onayıyla 15 Ağustos’ta başladı. Eylül ayında 3 gün olarak planlanan 5. Deniz KızıKadın Yelken Kupası, TYF tarafından yeniden düzenlenen takvime göre tek güne indi ve 5 Eylül 2020 olarak TYF takvimine girdi.

Başlangıcından bu yana büyük ilgi gören “Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası” ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yıl, uluslararası nitelik kazanarak ISF (Uluslararası Yelken Federasyonu) Yarış Takvimine de eklenen Kupa’nın iş hayatındaki kadınların takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneklerini geliştirerek, kurumların insan kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması da amaçlanıyor.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na bu yıl Eker, Eti, Pegasus, Team Ladies First, MSI Sailing Team, Sahibinden.com, Akpa Chemicals, IYK Blue Wings, Alize Kadın Yelken Takımı, Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Yelken Takımı, Kupa Kızları, Özay Sailing Team, Deniz Harp Okulu ve Rus Kadın Yelkencilerden oluşan White Angels Sailing Team gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katılıyor.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın medya sponsorluğunu yapan WomanTV, (www.womantv.com.tr) geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’ye denizciliği sevdiren değerli bir amiralimiz adına, katılan bir ekibe Özel Ödül verecek. Bu yıl ödül, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek adına takdim edilecek.

Kupa ile ilgili detaylı bilgi ve katılım koşullarına www.denizkiziyelkenkupasi.com adresinden ulaşılabilir.

Vira Haber