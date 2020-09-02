Türkiye'nin İlk Kadın Yat Yarış Kaptanı Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın yat yarış kaptanı olan Necla Öney hayatını kaybetti.
Türk yatçılığının efsane isimlerinden merhum Ahmet Muhittin Öney’in eşi Türkiye'nin ilk kadın yat yarış kaptanı olan Necla Öney hayatını kaybetti.
Gazeteci Denizci Turgay Noyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “50’li yıllarda denizciliğe başlamış, Türkiye’nin ilk kadın yat yarış kaptanı Necla Öney’i kaybettik. Türk yatçılığının efsane isimlerinden merhum Ahmet Muhittin Öney’in eşi, binlerce mil seyir yapmış amatör denizci Banu Öney’in annesi Necla Öney, 31 Ağustos’ta hayata gözlerini yumdu. Banu Öney, haberi denizde Fiji’ye iki gün uzaklıktayken aldı. Necla Öney’e Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.
Merhume Necla Öney, yarın (3 Eylül Perşembe günü) saat 16.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Vira Haber
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