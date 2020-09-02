ASBİAD Başkanı Emre Şandan Yat Sektöründe Antalya Markasını Değerlendirdi

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Başkanı Emre Şandan, yat sektöründe 'Antalya Markası" yarattıklarını belirterek, Antalya'nın yat sektöründeki yerini ve gelişimini değerlendirdi.

Şandan, “Bu süreçte insanlar izole olmak için denizleri tercih etti. Bu nedenle pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından büyük talep oldu. Ancak bu talepler satışlara çokça da yansımadı. Tedarikçilerden sağlanan malzemenin geliş süreci uzadı.

YAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI DÜŞÜRMEDİK

Antalya Serbest Bölgesi yat üreticileri olarak biz de bunu avantaja çevirdik. Türkiye’de bu sektörde yan sanayi olmadığı için zaman zaman tedarikte zorlandık. Lojistikte sıkıntı yaşadık. Ancak, yat üretiminde istihdamı düşürmedik. İşçi çıkarmadık. İstihdamı koruduk. Bu elbette iyi gelişme.”

ANTALYA, DÜNYA YAT SEKTÖRÜ TARAFINDAN İLGİYLE İZLENİYOR

Antalya Serbest Bölgesinin Avrupa’nın yat üretim, bakım ve onarım merkezi olması halinde yılda 600-700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Şandan sözlerini şöyle tamamladı: “Antalya Serbest Bölgesi 20 yılda büyük atılım gerçekleştirdi. Antalya’da üretilen yatlar dünya yat sektörü tarafından ilgiyle izleniyor. İtalya’nın çok ünlü seri üretim yapan yat firmalarından bazıları Antalya’da üretim yapabilmek için fizibilite çalışmaları yaptığını öğrendik.”

DÜNYA ANTALYA'YI FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR



Avrupa piyasasının Antalya'ya bakışını değerlendiren Şandan, “Başta Avrupa olmak üzere dünya yat sektörü Antalya’yı fırsat olarak görüyor. Malzemecisi, tedarikçisi, satıcısı ve müşteriler Antalya’yı fırsat olarak görüyor. Antalya hız kesmedi.

Yeni yatırımlarla önümüzdeki mayıs ayından itibaren bölgede 90 metreye kadar yatlar üretilebilecek, bakım ve onarımları da yapılabilecek” diye konuştu.

Dünyada 63 adet 100 metre ve üzerinde mega yat bulunduğunu vurgulayan Şandan, şunları söyledi: “Bu yatlardan 7-8’ini Hollanda, 3-4’ünü İtalya, geri kalanların büyük bölümünü ise Almanya üretti.

Antalya Serbest Bölgesi, 30-90 metre arasındaki yatlarda Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa’nın merkezi olabilecek düzeyde. Bölge genişletilirse, yeni alanlar yaratılırsa dünyanın tanınmış yat firmaları da Antalya’ya gelir. Serbest bölgedeki yat sektöründe bin 700 olan istihdam ise 3 bin 500’ün üzerine çıkar.”

Vira Haber