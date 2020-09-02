Antalya'ya Gelen Turist Sayısı Açıklandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 'Turizmin Başkenti' Antalya'ya 8 ayda 162 ülkeden 1 milyon 558 bin 737 turist geldiğini ve bunların büyük kısmının Temmuz ve Ağustos ayında Antalya'yı tercih ettiğini açıkladı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, turizm temmuzda hareketlenmeye başladı. COVID-19 salgını nedeniyle martta duran uçak seferlerinin normalleşme adımları ile yeniden başlamasıyla 162 ülkeden turist kente geldi.

Vali Ersin Yazıcı, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında kente gelen turist sayısının 1 milyon 558 bin 737 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

EN FAZLA TURİSTİN GELDİĞİ AY AĞUSTOS OLDU

Turizm sektörünün Kurban Bayramı'ndan sonra canlanmaya başladığını dile getiren Yazıcı, "En fazla turistin geldiği ay ağustos. Sadece bu ayda gelen turist sayısı 798 bin 524." dedi.

Antalya'ya gelen turistlerin de büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu belirten Yazıcı, Rusya'nın Antalya ve Türkiye için önemli bir ana pazar olduğunu ifade etti.

Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini aktaran Yazıcı, "Rusya'dan 8 ayda 483 bin 790 turist geldi, bunun 336 bin 409'u sadece ağustosta geldi." dedi.

Vira Haber