İÇDAŞ'a Ait Dev Kuru Havuzda İlk Gemi Üretildi
Türkiye'nin ilk uçak gemisi inşaatına ev sahipliği yapması planlanan İÇDAŞ'a ait dev kuru havuzda ilk gemi üretildi.
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Çanakkale'de bulunan ve Türkiye'nin ilk uçak gemisi inşaatına ev sahipliği yapması planlanan İÇDAŞ'a ait dev kuru havuzda ilk gemi üretildi.
İÇDAŞ'ın Kızılelma adını verdiği projesinde yer alan 370 metrelik kuru havuzun ilk gemisi ‘Targale’ oldu.
İÇDAŞ, Çanakkale’nin Biga ilçesinde 370 metre boyunda, 70 metre eninde dev bir kuru havuz inşaatına başlamıştı.
Kızılelma adı verilen projede yer alan kuru havuzun Türkiye’nin ilk uçak gemisi inşaatına da ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Yapımı tamamlanan dev kuru havuzun ilk gemisi ‘Targale’ isimli tanker oldu.
195 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki ‘Targale’, İÇDAŞ'ın Kızılelma adını verdiği projesinin ilk gemisi olarak dikkat çekti.
Vira Haber
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