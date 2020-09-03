Art Shipyard Can Yücel'i Şiirle Uğurladı

Art Shipyard, bakım ve onarımını gerçekleştirdiği Can Yücel adlı yük gemisini, sosyal medyada paylaştığı Can Yücel şiiriyle uğurladı.

İşte o paylaşım:

Can Yücel’i tersanemizden uğurlamışken, bu güzel gemiye ismini veren usta kalemi de içinde deniz geçen bir şiiri ile anmak istedik.

“Diyelim için çekti bir sabah vakti

Erkenceden denize gireyim dedin

Kulaç attıkça sen

Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan

Ege denizi bu efendi deniz

Seslenmiyor

Derken bi de dibe dalayım diyorsun

İçine doğdu belki de

İşte çil çil koşuşan balıklar

Lapinalar gümüşler var ya

Eylim eylim salınan yosunlar

Onların arasında bulacaksın beni”