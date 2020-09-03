Art Shipyard Can Yücel'i Şiirle Uğurladı
Art Shipyard, bakım ve onarımını gerçekleştirdiği Can Yücel adlı yük gemisini, sosyal medyada paylaştığı Can Yücel şiiriyle uğurladı.
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Art Shipyard, bakım ve onarımını gerçekleştirdiği Can Yücel adlı yük gemisini, sosyal medyada paylaştığı Can Yücel şiiriyle uğurladı.
İşte o paylaşım:
Can Yücel’i tersanemizden uğurlamışken, bu güzel gemiye ismini veren usta kalemi de içinde deniz geçen bir şiiri ile anmak istedik.
“Diyelim için çekti bir sabah vakti
Erkenceden denize gireyim dedin
Kulaç attıkça sen
Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan
Ege denizi bu efendi deniz
Seslenmiyor
Derken bi de dibe dalayım diyorsun
İçine doğdu belki de
İşte çil çil koşuşan balıklar
Lapinalar gümüşler var ya
Eylim eylim salınan yosunlar
Onların arasında bulacaksın beni”
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Etiketler : Art Shipyard, Can Yücel, Gemi
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