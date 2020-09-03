İDO’dan Çocuklara Bir Gemi Dolusu Oyuncak Sevinci

Toplanan bir gemi dolusu oyuncak Çocuk Hakları İl Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde bağlı kurumlarda bakım ve koruma altında olan çocuklara ve hizmet modellerinden yararlanan depremzede çocuklara dağıtıldı.

KAMPANYA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İDO, Elazığlı depremzede çocuklarımıza moral kazandırmak ve iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı oyuncak toplama kampanyası başarıyla tamamladı. Çocukları mutlu etmek isteyen herkes, Yenikapı, Sirkeci, Kadıköy, Bostancı, Pendik, Bursa ve Yalova İDO terminallerine satın aldıkları yeni oyuncakları teslim ederek katkıda bulundular. Toplanan tüm yeni oyuncaklar Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Oyuncaklar, Çocuk Hakları İl Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde bağlı kurumlarda bakım ve koruma altında olan çocuklara ve hizmet modellerinden yararlanan depremzede çocuklara dağıtıldı.

“BÖYLE BİR SEVİNÇ YAŞATMAK HEPİMİZİ HEYECANLANDIRDI”

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, İDO’nun başarıyla tamamlanan sosyal sorumluluk projesi hakkında şöyle konuştu: “İDO olarak çocuklarımıza böyle bir sevinç yaşatmak hepimizi heyecanlandırdı. Oyuncakları özenle Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim ettik. Oyuncaklar aynı titizlikle Çocuk Hakları İl Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde bağlı kurumlarda bakım ve koruma altında olan çocuklara ve hizmet modellerinden yararlanan depremzede çocuklara dağıtıldı. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız ve manevi değerlerimiz açısından Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine, Çocuk Hakları İl Koordinatörlüğü yetkililerine ve kampanyaya katılan herkese teşekkür ederim.”

Vira Haber