TCG Çubuklu Araştırma Gemisi Sinop’ta

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na bağlı araştırma gemisi TCG Çubuklu (A-594) Sinop Limanı'na geldi.

Geminin en son yayınlanan NAVTEX’le 13-29 Nisan tarihlerinde Karadeniz’de hidrografik çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Sinop ziyaretiyle ilgiliyse henüz bilgi yok. Liman ziyaretinde bulunan gemi sabah saatlerinden itibaren Sinop’a demir attı.

TCG Çubuklu’nun (A-594) inşa yılı 1986. 40.47 metre boy ve 9.58 metre ene sahip. 650 ton tonajı bulunuyor. 34 personel ve 10 uzman personelle hizmet veriyor. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın araştırma faaliyetlerinde kullanmak amacıyla iki araştırma gemisi ( TCG Çeşme, TCG Çubuklu) ve bir araştırma botu (TCG Mesaha II) bulunuyor.

Gemi ve botlar hakkında verilen bilgide, “2002 yılında modernize edilen TCG Çeşme orta ve derin sularda, 1986 yılından beri ölçümlerde bulunan TCG Çubuklu orta ve sığ sularda, 1993'de hizmete giren TCG Mesaha II ise sığ sularda hidrografik / oşinografik ölçmeler yapmak üzere inşa edilmiş ve bu özelliklere uygun olan cihaz ve sistemlerle donatılmıştır” deniliyor.

Vira Haber