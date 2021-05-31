Çanakkale Boğazı’nda Arızalanan Gemi Karanlık Liman'a Çekildi
Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli gemi makine arızası nedeniyle Kilitbahir açıklarına demirledi. Gemi, Nazım Tur römorkörü ile Karanlık Liman bölgesine çekildi.
Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli gemi, makine arızası nedeniyle Kilitbahir açıklarına demirledi. Gemi, Nazım Tur römorkörü ile Karanlık Liman Bölgesi’ne çekildi.
Rusya'nın Novorosisk Liman'ından Mısır'ın El Dekheila Limanı'na seyir halindeki 'Lider Halil' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası nedeniyle Kilitbahir köyü açıklarında demirledi.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römorkörü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi.
136 metre uzunluğundaki gemi, yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur römorkörü ile Karanlık Liman Bölgesi’ne çekildi.
Gemide, 192 ton ağırlığında 40 adet konteyner bulunuyor.
Vira Haber
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