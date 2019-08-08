TCG Kınalıada’ya Atmaca entegrasyonu

Atmaca Gemisavar Füzesinin, TCG Kınalıada Korvetine entegrasyon faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Atışlı testlerin de gelecek günlerde icra edilmesi bekleniyor.

TCG Kınalıada Korveti, diğer MİLGEM Korvetlerinden farklı olarak, HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ile donatıldı. TCG Kınalıada ADVENT SYS sayesinde, Meteksan Savunma’nın KEMENT projesi ile Atmaca Füzesine kazandırılacak olan “Ağ Merkezli Harp” yeteneğine entegre olacak.

Atmaca Gemisavar Füzesi

Roketsan tarafından halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanterine yer alan ABD üretimi HARPOON Füzesinin yerini alması için geliştirilen Atmaca Füzesi; uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyeti ile modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettiriyor.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ve ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor. 220 km’nin üzerinde bir menzile sahip olan (HARPOON: 140km) güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca’nın; hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde; hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları mevcut.

Vira Haber