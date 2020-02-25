TCG Salihreis, NATO tatbikatında

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında dün başlayan ve 6 Mart'a kadar sürecek "Dynamic Manta 2020" tatbikatı öncesinde, denize açılacağı Katanya Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayan Barbaros sınıfı fırkateynlerden "F 246" borda numaralı TCG Salihreis'in Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı, tatbikatın önemini ve Türkiye'nin NATO'ya verdiği katkıları, değerlendirdi.

Doğukanlı, NATO üyesi 9 ülkeden su üstü ve deniz altı unsurlarıyla deniz karakol uçaklarının katılacağı Dynamic Manta 2020'nin NATO Deniz Komutanlığı ve NATO Denizaltı Komutanlığınca planlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu tatbikat, İyon Denizi ve Orta Akdeniz'de İtalya’nın ev sahipliğinde intikaldeki ve karakoldaki deniz altı tehdidine karşı, hava, su üstü ve deniz altı iş birliği usullerinin uygulanması, denenmesi karmaşık senaryolara istinaden ileri seviyede koordineli deniz altı savunma harbi eğitimlerine yönelik NATO usullerinin denenmesi maksadıyla planlanmış bir tatbikattır."

Tatbikatta yoğun şekilde deniz altı harbi eğitimlerinin olacağı ve toplamda 45 deniz altı savunma harbi eğitiminin planlandığı bilgisini paylaşan Doğukanlı, "Türkiye, Dynamic Manta 2020 tatbikatına; 1 adet S70 Helikopteri konuşlu 1 fırkateyn; TCG Salihreis, bir denizaltı: TCG 18 Mart, bir deniz karakol uçağı ve tatbikat karargahında görevli 4 personeliyle iştirak edecektir." dedi.

Vira Haber