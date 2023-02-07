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  3. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Mersin'e Gidiyor
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Mersin'e Gidiyor

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Mersin'e Gidiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemileriyle bölgeye iş makineleri gönderildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinelerini ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatlarının da bulunduğu kaydedildi.

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