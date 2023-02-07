AVS VE İMEAK DTO’DAN DEPREM SEFERBERLİĞİ

Türkiye’yi on farklı bölgeden sarsan ve tüm yurdu derin üzüntüye boğan deprem sonrası İMEAK Deniz Ticaret Odası ve AVS Global Ship Supply, felaketten zarar gören vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarmak ve acil ihtiyaçlarını gidermek üzere “Denizcilik Sektörü Afet Lojistik Üssü” kurdu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek koordinasyonuyla gerçekleşen organizasyonda yoğun ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar bölgeye ulaştırılacak.

Denizcilik camiasına seslenen AVS, Ritim Sokak. No:33, 34935 Sultanbeyli/İstanbul adresindeki kendisine ait depoda her tür kıyafet, gıda maddesi, bebek ve çocuk eşyası, yetişkinler için mont, battaniye, soba ve diğer tüm gereçleri toplayarak, 07.02.2023 günü saat 15.00 itibariyle kolileri kabul etmeye ve organize olmaya başlayacak.

İstanbul’dan deprem bölgesine yardım göndermek isteyen denizcilik firmalarına ve deniz gönüllülerine seslenen AVS Global Ship Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek gerek ayni gerekse maddi tüm yardımları kabul edeceklerini belirterek, çağrılarına hızla dönüş yapan başta Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Türk Armatörler Birliği olmak üzere tüm denizcilik camiasına teşekkür etti.

Abdülvahit Şimşek;” Denizcilik paydaşlarımızı, yüreğimizi yakan deprem felaketinde yurttaşlarımızla bir olmak ve onların yaralarını bir nebze olsun sarmak için İMEAK Deniz Ticaret Odası koordinasyonuyla başlattığımız yardım organizasyonuna destek vermeye ve depremden zarar gören yurttaşlarımızın yanında olmaya davet ediyorum. Elim deprem felaketinden zarar gören halkımıza bu zor günlerinde desteği bir borç bildiğimi, şahsım ve AVS ailesi olarak denizcilik camiamızın hizmetinde olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Vira Haber