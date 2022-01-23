'TCG Ufuk' Dünya Basınında: İlk 10 Ülke Arasına Girdik!

Son yıllarda Türkiye yerli ve milli teknolojisiyle birçok büyük işlere imza atıyor. Bunlardan biri ise istihbarat gemisi olan 'TCG Ufuk'. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk dünyanın önde gelen savunma yayınlarında geniş yer buldu. Türkiye'nin bu alanda ilk 10 ülke arasına girdiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımları uluslararası savunma yayınlarında büyük ses getiriyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ülkemizin ilk istihbarat gemisi 'TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi başta dünyanın en köklü ve büyük savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense olmak üzere tüm küresel basında büyük ses getirdi.

ÜSTÜN KABİLİYETE SAHİP

Fransız denizcilik yayını 'navalnews' TCG Ufuk'un denizlere indirilmesini birinci sayfadan vererek geminin teknik özelliklerini anlattı. Haberde "TCG UFUK zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 günlük görev sürelerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. Sofistike bir radar sistemine sahip olan Türk gemisi helikopter pistine sahip ve bu pist 10 ton sınıfı büyük helikopeterlerin iniş ve kalkışına izin verebiliyor" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN VE HAVELSAN İMZASI

İngiltere merkezli Jane's Defense yaptığı haberde, 'Türkiye'nin ilk istihbarat toplama gemisi olan TCG Ufuk (A-591) İstanbul, Tuzla'daki tersaneden resmi olarak denize indirilerek hizmete sokuldu' açıklamalar haberde yer aldı. Haberde geminin özellikleri şöyle açıklandı: 'Geminin kumanda kontrol, elektronik, test ve eğitim sistem donanımları Aselsan tarafından sağlanırken Havelsan da gelişmiş savaş sistemi, gemi data dağıtım sistemi, entegre bilgisi sistemi, CCTV sistemi ve mesaj operasyon sistemlerini geliştirdi.'

Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua da yapmış olduğu habere göre, 'Türkiye böylesine bir gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi oldu. Türkiye bu gemiyi ulusal savaş gemisi programı kapsamında inşa etti' ifadelerine yer verildi.