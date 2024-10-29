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TCG Yıldırım Fırkateyni Samsun’da

TCG Yıldırım Fırkateyni Samsun’da

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde TCG Yıldırım (F-243) Fırkateyni Samsun’a geldi.

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TCG Yıldırım Fırkateyni öğlen saatlerinde Samsun Limanı’na giriş yaptı. Römorkörler eşliğinde rıhtıma yanaşan savaş gemisi, buraya demir attı.
TCG Yıldırım Fırkateyni, 29 Ekim Salı günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Vira Haber 


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