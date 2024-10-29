Tamer Kıran’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Mesajında, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını tamamlayarak yeni bir yüzyıla başladığını belirten Kıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla andı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz.



Yüz yılını tamamlayan Cumhuriyetimiz yeni bir yüzyıla başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyetimiz, aynı zamanda yıllarca süren savaşlarla bitap düşmüş bir milleti, uygar ve çağdaş bir geleceğe taşıyan mucizenin başlangıç noktası olmuştur.



Aradan geçen süreçte kurucusunun “muasır medeniyetler seviyesini aşma” hedefi doğrultusunda Türkiye, uygarlık yolunda çok önemli ilerlemeler kaydetmiş, sanayileşmiş, demokratik bir ülke toplumu hâline gelmeyi başararak, çağdaş uluslar topluluğunun saygın bir üyesi olarak yerini almıştır.



Zor bir coğrafyanın ortasında, büyük fedakarlıklarla kurulan ve yoluna emin adımlarla devam eden Cumhuriyetimizi, sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin en önemli vazifesi ve sorumluluğudur.



Sivil bahriyemizin çatı kuruluşu İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak ülkemizin yer aldığı coğrafyadaki stratejik konumu, genç nüfusumuz, denizcilik tecrübemiz ve bilgi altyapımız ile denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer almaya, daha aydınlık, daha müreffeh bir gelecek için ihtiyaç duyduğumuz ekonomik zaferlere katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hain plan ve girişimlere de en büyük güvencemiz olan birlik ve beraberliğimizle karşı durarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.



Bu duygu ve düşüncelerle, bu eşsiz ve aziz vatanı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı