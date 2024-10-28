Cumhurbaşkanlığı 5.Uluslararası Yat Yarışları Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın İstanbul etabı dün başladı. Büyük final, 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda yaşanacak. Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Fişekhane etabı dün gerçekleşti.

9 farklı ülkeden 750 sporcu, Fişekhane etabı Caddebostan-Adalar parkurunda heyecan dolu bir mücadele verdi. Yarış sonucunda IRC 0-1-2 kategorilerinde Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese, IRC 3-4 kategorilerinde Robert De Liefde yönetimindeki Jerapi, Gezgin kategorisinde Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TUSAŞ-Hedef Yelken, Sporboat kategorisinde Batu Özonur yönetimindeki MAYK-MYSK GELNER takımları birinci oldu.

Final 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda

Cumhuriyet Kupası’nın kazananı ise 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek yarış sonrasında belli olacak.Takımlar, İstanbul Boğazı’nın zorlu parkurunda yarışırken, İstanbullular ise bir görsel şölene şahit olacak.

Boğaz etabı, 29 Ekim sabahı Fenerbahçe’den Cumhuriyet korteji ile başlayacak, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Bodrum ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim’de Fişekhane’de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.

Vira Haber