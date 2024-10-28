Her Bütçeye Uygun 500 Tekne Görücüye Çıktı

Türkiye’nin tek deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show, MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde; ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda, 26 Ekim 2024’te kapılarını açtı. 3 Kasım’a kadar devam edecek fuarda; 500’e yakın tekne görücüye çıkarken, her bütçeye uygun olarak sergilenen tekne ve ekipmanlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, üçüncü kez kapılarını açtı. 26 Ekim’de başlayan fuar, 3 Kasım’da sona erecek. MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te ED Fuarcılık tarafından organize edilen; Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği, YATED Fuarcılık iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ve GİSBİR’in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarın açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, MarinTurk Genel Müdürü Fahir Çam, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz ile çok sayıda davetli de katıldı. Bu yıl 50 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda değeri 250 bin TL’den başlayan her bütçeye uygun tekneler görücüye çıkarken, toplamda 500’e yakın tekne deniz severlerle buluştu. Tekne ve yatların yanı sıra, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de sergilendiği fuarda; deniz tutkunları yelkenli teknelerden motor yat teknelere, sürat teknelerinden katamaranlara, botlardan marina ekipman ve aksesuarlarına kadar aradığı her şeyi bulabiliyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip sektörün buluştuğu fuara 200’ün üzerinde firma katılırken, 500’den fazla marka temsil ediliyor.

Fuarın dikkat çekenleri:

Akdeniz’de en çok ilgi gören model

San Lorenzo SX 88: San Lorenzo SX88 fuarın en dikkat çeken tekneleri arasında yer alıyor. 27 metrelik uzunluğa sahip teknede 4 kabin yer alıyor. 8 kişinin konaklayabildiği tekne, Akdeniz ve Türkiye’de büyük ilgi görüyor.

Yüksek performans ve manevra kabiliyeti

Riva 82: 25 metre uzunluğa sahip Riva 82, fuarda ilgi gören tekneler arasında bulunuyor. Dış mekanları ile dikkat çeken tekne, yüksek performanslı motorlarıyla denizde üstün hız ve manevra kabiliyeti sağlıyor.

3 güverteli, 4 kabinli

Numarine 22XP: 22 metrelik teknede üç güverte bulunuyor. Alt güvertede dört kabin bulunan teknede sekiz kişi konaklayabiliyor.

Deniz oyuncağı Seabob

Seabob F9: 23 kilogramlık ağırlağa sahip deniz oyuncağı Seabob F9, 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1,5 saatte şarj olan cihaz 40 ile 60 dakika arasında kullanım imkanı sunuyor.

Uzun menzilli, hızlı ve verimli

Sirena 68: Sahibini ve misafirlerini deniz aşırı yolculuklara taşımak için tasarlanan yat, azaltılmış ağırlığı ile daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. 21 metrelik uzunluğa sahip teknede 3 kabin bulunuyor. İstenmesi halinde 1 adet de mürettebat kabini eklenebiliyor.

Türkiye lansmanı fuarda yapıldı

Magellano 60: İtalyan Azimut Yachts’ın motoryatı, Azimut filosunda yüzde 100 yenilenebilir ham maddelerle üretilen biyoyakıt olan HVO ile çalışan ilk tekne konumunda. Türkiye lansmanı Bosphorus Boat Show’da yapılan teknede 3 kabin bulunuyor. Teknenin boyu ise 18 metre.

250 bin TL’lik yerli tekne

Octo 47: 4,7 metrelik yerli tekne, yaklaşık 250 bin TL’lik fiyatı ile fuarın en çok ilgi gören tekneleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 metrelik genişliğe sahip tekne, baş kısımda yatağa dönüşebilen masayı standart olarak sunuyor.

Vira Haber