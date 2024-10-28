Cumhuriyet Bayramı Mersin Marina’da Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin Marina’nın liman ekibi, 100 metrekarelik Türk Bayrağı’nı deniz yüzeyinde açarak taşıdı. Aynı zamanda çekek ekibinin 100 metrekarelik Atatürk posterini travel lift ile denizden çekmesi görsel bir şölen yarattı. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkıp onları koruyacağının altını çizen ekip, minik misafirlerini de unutmayarak onlara balon hediye etti. Hafta sonundan itibaren yaşam merkezinin ana koridorunda çeşitli okulların gösterilerine de yer veren Mersin Marina, renkli görüntüler eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nı tüm misafirleriyle birlikte coşkuyla kutladı.

Vira Haber