Cumhuriyet Bayramı Mersin Marina’da Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyetin 101.yılında liman ve çekek sahalarında yaklaşık 100 metrekarelik Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan Mersin Marina ekibi, çeşitli okulların gösterilerine de ev sahipliği yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı misafirleriyle birlikte coşkuyla kutladı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin Marina’nın liman ekibi, 100 metrekarelik Türk Bayrağı’nı deniz yüzeyinde açarak taşıdı. Aynı zamanda çekek ekibinin 100 metrekarelik Atatürk posterini travel lift ile denizden çekmesi görsel bir şölen yarattı. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkıp onları koruyacağının altını çizen ekip, minik misafirlerini de unutmayarak onlara balon hediye etti. Hafta sonundan itibaren yaşam merkezinin ana koridorunda çeşitli okulların gösterilerine de yer veren Mersin Marina, renkli görüntüler eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nı tüm misafirleriyle birlikte coşkuyla kutladı.
Vira Haber
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Etiketler : Cumhuriyet Bayramı, Mersin Marina, Mersin, Liman, Marina
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