İstanbul’u Ziyaret Eden En Büyük Amerikalı Grup

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye tek seferde gelen en büyük teşvik grubu (incentive) olarak kayda geçen bu etkinlik, ülkemiz tanıtımı açısından da önemli bir etki yarattı.

Karavan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Giancarlo Baltazzi, bu tür organizasyonların ülkemizin turizm sektörüne sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karavan Turizm olarak, yüksek katma değerli tanıtım faaliyetlerine öncülük etmekten dolayı gurur duyuyoruz. İstanbul’un uluslararası turizmdeki konumu ve önemi, bu tür teşvik grupları (incentive) ile daha da pekişmektedir" şeklinde konuştu.

İstanbul finans/sigorta profesyonellerinden oluşan WSB Topluluğu’na ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye tek seferde gelen en büyük teşvik grubu organizasyonu olarak Türkiye turizm tarihine geçti. Organizasyonun detaylarını paylaşan Giancarlo Baltazzi, WSB’nin, finans ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren bireyler ve ailelerinden oluşan büyük bir topluluk olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Dünya çapında gezginler olarak kendilerini tanıtan bu topluluk, daha önce Karayipler, Vietnam, Jamaika, Fransa, İspanya, Japonya, İsrail, Portekiz ve Tayland gibi birçok ülkeyi ziyaret etmişler. 2024 destinasyonunun Türkiye olabilmesi için iki yılı aşkın bir süre titiz çalışmalar gerçekleştirdik ve nihayet bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Katılımcılar, İstanbul’daki 14 farklı otelde konaklamış, bir hafta boyunca şehrin tarihî ve kültürel simgelerini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler kapsamında, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Beylerbeyi ve Dolmabahçe Sarayları, Arkeoloji Müzesi, İstanbul Modern, Türk ve İslam Eserleri Müzesi gibi önemli mekânlar gezilmiş; yerel lezzetler deneyimlenmiştir. Ayrıca, İstanbul programlarının yanı sıra, Efes ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlara da günübirlik turlar gerçekleştirilmiştir. Organizasyon programında, Esma Sultan Yalısı’nda iki büyük etkinlik düzenlenmiş, ayrıca Çırağan Sarayı’nda 1.600 kişilik iki grup halinde gala geceleri tertip edilmiştir. Çırağan Sarayı, kapalı alanda bugüne kadar ağırladığı en büyük yemekli gruba hizmet vermiştir. Gala yemeğinin ardından, saray içinde ve dış alanlarda büyük bir parti düzenlenerek etkinlik sonlandırılmıştır.’’

Ekonomik katkı ve tanıtım değeri

Seyahate katılan grubun, İstanbul’da geçirdikleri bir hafta boyunca sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini binlerce takipçiyle paylaşarak, İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Karavan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Giancarlo Baltazzi; organizasyonun Türkiye’nin turizm tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti: “Turizm tarihimize katkı sağlayacak nitelikte bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar ağırladığımız en büyük Amerikalı teşvik grubu olan bu topluluk, ülkemizden memnuniyetle ve hayranlıkla ayrıldılar. Türkiye’yi, bugüne kadar ziyaret ettikleri en etkileyici destinasyon olarak nitelendirdiler, bu da bizim için büyük bir onur kaynağı.”

Grubun uçak ve konaklama hariç kişi başına ortalama 1.500 dolar harcama yaptığını belirten Baltazzi, bu ziyaretin sadece tanıtım olarak değil, ekonomik anlamda da büyük değer taşıdığını ifade ederek, “Deneyimlerini 100.000'in üzerinde takipçisi olan sosyal medya hesaplarında paylaşarak, ülkemizin turizm ve tanıtımına milyonlarca dolarlık katma değer sağlayacaklarına inanıyorum. Karavan Turizm olarak bu tür önemli tanıtım faaliyetlerine aracılık etmekten büyük gurur duyuyoruz. İstanbul’un uluslararası turizmdeki yeri bu tür etkinliklerle daha da güçlenmektedir” şeklinde sözlerini tamamladı.

Vira Haber