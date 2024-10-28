Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı Kapılarını Açtı

İstanbul Pendik’te Marinturk İstanbul City Port’ta düzenlenen Bosphorus Boat Show’un açılışında denizcilik sektörünün mevcut durumu ve gelecekte atılacak adımlar üzerine önemli konuşmalar yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, UAB Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Dillioğlu ve Barış Türkmen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Emin Eminoğlu, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Başkanı Murat Bekiroğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ve ziyaretçiler katıldı.

Marinturk Genel Müdürü Fahir Çam: “Deniz Tutkusunu Gelecek Nesillere Taşımalıyız”

Bosphorus Boat Show’un açılışında konuşan Marinturk Genel Müdürü Fahir Çam, deniz turizminin Türkiye için önemine vurgu yaparak, bu tutkunun küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gerektiğini ifade etti. Çam, denizcilik kültürünün topluma kazandırılması adına fuar organizasyonlarının önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

“Türkiye’nin Deniz Turizminde Güçlü Bir Konuma Gelmesi Gerekiyor”

Çam, deniz turizminde yol almanın ve dünya devleri ile rekabet edebilen Türk markaları yaratmanın yalnızca devlet politikaları ile değil, özel sektör ve toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla mümkün olduğunu söyledi. Bosphorus Boat Show’un, Türkiye’de denizcilik kültürünün yaygınlaşmasında ve deniz tutkusunun geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Çam, fuarın her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

“Marina Kapasitesi ve Yatırımları Artmalı”

Türkiye’de marina kapasitesinin yeterli olmadığını dile getiren Çam, sektörün büyümesi için altyapının güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Marinturk olarak bu anlamda her yıl Bosphorus Boat Show’a ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Çam, sektöre katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmasını sonlandırırken Bosphorus Boat Show’un hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına, YATED Başkanı Murat Bekiroğlu’na ve GİSBİR’in katkılarına teşekkür eden Çam, bu iş birliği sayesinde fuarın her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştiğini belirtti. Çam, “Bu fuarla Türkiye’nin denizcilikteki potansiyelini ve denizcilik kültürünü daha geniş kitlelere taşıyoruz” dedi.

YATED Başkanı Bekiroğlu: “Yat İmalatında Küresel Güç Olma Yolunda İlerliyoruz”

Bosphorus Boat Show’un açılışında konuşan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, sektördeki gelişmeleri ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Bekiroğlu, Türkiye’nin yat ve tekne imalatında katettiği mesafeye vurgu yaparak, bu alanda Türkiye’nin artık önemli bir küresel oyuncu haline geldiğini belirtti.

Konuşmasında sektördeki deneyiminden de bahseden Bekiroğlu, Türkiye’nin 90’lı yıllardan bu yana yat üretiminde gösterdiği ilerlemenin önemli bir istihdam ve ihracat kapısı yarattığını ifade etti. Bekiroğlu, YATED’in sektörü büyütme hedefini sürdüreceğini ve dünya çapında rekabet gücünü artırmaya yönelik projelere öncelik vereceklerini vurguladı.

YAT ve tekne sektöründe teknik eleman ihtiyacının giderek arttığını belirten Bekiroğlu, Haydarpaşa ve İskenderun Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile yapılan iş birliği projelerine değindi. Bu iş birliği çerçevesinde, öğrencilere uygulamalı eğitimler sunulup teknik beceriler kazandırıldığını ifade eden Bekiroğlu, gençleri sektöre kazandırmanın önemini dile getirdi.

Deniz Kirliliği ile Mücadeleye Katkı

Bekiroğlu, denizlerin korunması adına YATED tarafından geliştirilen projelere de değinerek, Göcek koylarında kullanılan 20 bin litre kapasiteli atık toplama teknesinin faaliyete geçirildiğini açıkladı. Bu girişimin, deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla özel sektör tarafından hayata geçirilmiş önemli bir proje olduğunu belirten Bekiroğlu, “Hedefimiz, temiz denizlerimizi çocuklarımıza ve gelecek nesillere bırakmak” dedi.

Marina Kapasitesinin Artırılması Gerekliliği

Türkiye’nin kıyı uzunluğuna kıyasla marina kapasitesinin yetersiz olduğunu belirten Bekiroğlu, Akdeniz bölgesindeki toplam kapasiteye bakıldığında Türkiye’nin %4’lük bir paya sahip olduğunu ifade etti. Marina kapasitesinin artırılmasının sektörün gelişimi için önemine dikkat çeken Bekiroğlu, Türkiye’nin yat turizminde daha yüksek bir rekabet gücüne ulaşması gerektiğini dile getirdi.

Durmuş Ünüvar: "Denizcilik Sektörü için Yatırımlar Artarak Devam Edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye’nin denizcilik sektörüne yaptığı yatırımlarla büyüyen bir ülke olduğunu vurguladı. Sektördeki ilerlemenin önemine değinen Ünüvar, "1990’lardan bu yana önemli yol kat ettik, ancak denizcilik sektöründe 100 yıllık işleri 10 yılda başarma zorunluluğundayız," dedi. Ülkenin ekonomik gücünü artırmak için marina kapasitesinin genişletilmesinin önemini belirten Ünüvar, Göcek ve Marmaris gibi bölgelerde yeni projelerin sektöre büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Başaran Bayrak: "Türk Denizcilik Sektörü Dünya ile Yarışıyor"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türkiye'nin denizcilikteki küresel başarılarına vurgu yaptı. "Son 6 yılda Türkiye, gemi tonajı sıralamasında 10. sıraya yükseldi ve yat imalatında dünya liderlerinden biri haline geldi," diyen Bayrak, sektörün gelişimi için marina yatırımlarının önemine dikkat çekti. Deniz turizminin, Türkiye’nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek alanlardan biri olduğunu belirten Bayrak, “Marina kapasitemizi artırarak sektördeki rekabet gücümüzü daha da yükseltebiliriz” dedi.

"Deniz Turizminde Vizyonlu Adımlar Atmalıyız"

Başaran Bayrak, konuşmasında deniz turizminin gelişimi için genç nesillere denizcilik bilincini aşılamanın önemine vurgu yaptı. "Çocuklarımıza küçük yaşlarda deniz sevgisini kazandırmalı, eğitim programlarına denizcilik bilincini dahil etmeliyiz. Bu, sadece devlet politikasıyla değil, özel sektör ve toplumun her kesiminin katkısıyla mümkün," ifadelerini kullandı. Bayrak, Bosphorus Boat Show gibi organizasyonların bu hedefe ulaşmada köprü görevi gördüğünü belirtti ve Avrupa’nın en prestijli bot fuarlarından birine İstanbul’un ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deniz Kirliliğine Çözüm ve Teknik Personel Eğitimi

Sektör için kalifiye personel yetiştirmenin önemine dikkat çeken Bayrak, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği içinde olduklarını ve bu iş birliğini İskenderun Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne de genişlettiklerini belirtti. Deniz kirliliği konusuna da değinen Bayrak, YATED’in, Göcek koylarında kullanılmak üzere 20 bin litre atık toplama kapasiteli bir tekne inşa ettiğini ifade ederek, "Hedefimiz temiz denizlerimizi çocuklarımıza ve gelecek nesillere bırakmak," dedi.

"Marina Kapasitemizi Artırmalıyız"

Türkiye’de marina kapasitesinin yetersiz olduğunu vurgulayan Bayrak, Akdeniz’deki bağlama kapasitesinin yalnızca %4’ünü Türkiye’nin oluşturduğuna dikkat çekti. "25 bin adet marina bağlama kapasitesi ile Akdeniz’de düşük bir paya sahibiz. Bu kapasiteyi artırmak için marina yatırımlarını desteklemeliyiz," şeklinde konuşan Bayrak, Türk yat üreticilerinin başarılarını ve fuara katılım sağlamak için gösterdikleri çabayı övdü.

Murat Kıran: "Türk Gemi İnşa Sanayi, Bölgede Güçlü Bir Oyuncu"

GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Türkiye’nin gemi inşa sanayindeki yükselişine dikkat çekerek sektörün uzun yıllar süren çabalarla Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. "Savunma sanayiinden ticari gemi inşasına kadar geniş bir yelpazede güçlü adımlar atıyoruz," diyen Kıran, 2011 yılında göreve başladığında darboğazda olan sektörün, bugün 80 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

"Sektörün Sürdürülebilirliği İçin Teknolojik Yatırımlar Şart"

Kıran, Türk gemi inşa sanayisinin IMO standartlarına uyum sağlaması gerektiğini, bunun da sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti. Gençlerin sektöre ilgisini artırmanın önemine vurgu yapan Kıran, "Bu sektörü geleceğe emanet edecek gençlerimizin denizciliğe ilgisini artırmalıyız,” dedi.

Bosphorus Boat Show, Türkiye'nin Denizcilik Gücünü Sergiliyor

Sektör temsilcilerinin konuşmalarının ardından fuar alanı gezilerek denizcilik sektöründeki yenilikler incelendi. Yat ve tekne ekipmanlarının sergilendiği Bosphorus Boat Show, 3 Kasım'a kadar sürecek ve yerli ile yabancı üreticileri bir araya getirerek deniz turizmine ve tekne üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Vira Haber