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TCG YZB. Güngör Durmuş Akdeniz'de

TCG YZB. Güngör Durmuş Akdeniz'de

TCG YZB. Güngör Durmuş Batı Akdeniz'de eğitimlerine devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) sancak gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş’un görev grubunda bulunan unsurlar ile Batı Akdeniz’de eğitimlerine devam ettiğini bildirdi. 

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Vira Haber

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