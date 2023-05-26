TCG YZB. Güngör Durmuş Akdeniz'de
TCG YZB. Güngör Durmuş Batı Akdeniz'de eğitimlerine devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) sancak gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş’un görev grubunda bulunan unsurlar ile Batı Akdeniz’de eğitimlerine devam ettiğini bildirdi.
Vira Haber
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Etiketler : TCG YZB. Güngör Durmuş, Eğitim, Batı Akdeniz
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