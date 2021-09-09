TEAL gemisi denizcilik tarihi müzesi olacak

Girne Limanı'nda gelen yolcu binası ile marina arasındaki alana yerleştirmek üzere, dört metre derinlikte bir kanal açılarak karaya alınacak olan TEAL, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke turizmine hizmet edecek. Son 27 yılda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi'nde eğitim ve araştırma gemisi olarak onlarca kaptan yetiştiren TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak. Denizcilik Tarihi Müzesi'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramında açılması hedefleniyor.

TEAL'in Denizcilik Tarihi Müzesi olarak Girne Liman'ına yerleştirileceği alanda devam eden çalışmaları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile birlikte inceleyen YDÜ kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, "Denizcilik tarihinin önemli bir parçası olan TEAL, çağdaş sanat ve tarihi materyalleri bir araya getiren eşsiz bir Denizcilik Tarihi Müzesi olacak" dedi.

TEAL'in Denizcilik Tarihi Müzesi olarak Girne Liman'ına yerleştirileceği alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Resmiye Eroğlu Canaltay, "Müzecilik alanında atılan her adım, ülkemizin kimliğine ve turizmine çok önemli bir katkı sağlıyor. Yakın Doğu Oluşumu'nun kuruculuğunu yaptığı Denizcilik Tarihi Müzesi de eşsiz özellikleriyle Girne'yi çok önemli bir kültür sanat merkezine dönüştürecek" diye konuştu.