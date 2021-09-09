Gemi ve yat ihracatı, yılın ilk 8 ayında yüzde 14 arttı

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, “Gemi ve yat ihracatında aylık düşüşler olabiliyor. Ancak yılın ilk 8 ayında sektör ihracatı yüzde 14 arttı. Yılsonunda yeni rekor hedefliyoruz” dedi.

2020 yılında salgın koşullarına rağmen Türkiye'de ihracatını en çok artırma başarısını gösteren sektörün gemi yat ve hizmetleri olduğunu hatırlatan Cem Seven, “2021 yılının ilk 8 ayı itibariyle de 2020 yılının yüzde 14 oranında üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz, yılın tamamında da benzer oranda ihracat artışı ile tamamlamak ve 1.5 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırmak" dedi.

1 YIL DÜNYAYI DOLAŞIP SEKTÖRÜ TANITACAKLAR

Sektör, 2021’in ilk sekiz ayında 869 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 31’i Norveç'e yapıldı. Balıkçı gemileri, römorkör ve feribot ihracatlarının yapıldığı Norveç son yıllarda olduğu gibi gemi ve yat ihracatında ilk yıllardaki yerini korudu.

Norveç'in ardından 79 milyon dolar ile Malta, 56 milyon dolar ile Fransa, 43 milyon dolar ile Marshall Adaları en çok ihracat gerçekleştirilen diğer ülkeler oldu. Salgın sebebiyle 2019 yılında bu yana ertelenen veya iptal edilen uluslararası gemi ve yat inşa fuarları yeniden düzenlenmeye başlıyor.

Dünya’da yer alan habere göre, Türkiye milli katılım organizasyonları Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen uluslararası fuar organizasyonları Eylül ayında St. Petersburg/Rusya'da gerçekleşecek Neva 2021 Fuarı ve Monaco'da gerçekleşecek olan Monaco Yacht Show ile yeniden dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında Rusya ve Monaco'da gerçekleşecek fuarların yanı sıra 2022 Ocak ayında Norveç'te Norshipping, Yunanistan'da Posidonia, Almanya'da SMM Hamburg Fuarlarının milli katılım organizasyonlarını üstlenecek.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği eylül ayı itibariyle 1 yıl sürecek ve dünyanın dört bir yanında Türkiye gemi ve yat inşa endüstrisinin uluslararası tanıtımını gerçekleştirecek dijital tanıtım projesinin de başlangıcını yapacak.

GYHİB Başkanı Cem Seven, "Yaklaşık 2 yıldır ara vermek durumunda kaldığımız fuar organizasyonlarımıza tüm gücümüzle yeniden başlıyor, Birlik olarak gerçekleştireceğimiz milli katılım organizasyonları, info stant katılımları ve dijital tanıtım projeleri ile Türkiye gemi ve yat sektörünün ihracat gücünü ve potansiyelini dünyaya göstermeye, üreticilerimiz ile yabancı alıcıları bir araya getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Vira Haber