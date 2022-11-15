Team Challenge4seas İle Tolga Pamir, 3. Türkiye Turu Rekoru’nu Hedefliyor

2021’de Solo (tek başına), 2022’de Duo (iki kişi) olarak gerçekleştirdiği Türkiye Turu Rekoru’nun sahibi Tolga E. Pamir, yeni projesi için çalışmalarına başladı. Bu sefer ülkemizin genç yelkencileriyle birlikte dört denizimize meydan okumayı planlıyor. “TEAM Challenge4SEAS” adını verdiği Türkiye Turu Rekoru’nda Pamir, ona eşlik edecek 2 kadın ve 2 erkek genç yelkenci adaylarının başvurularını bekliyor.

Türkiye Turu Rekoru, yelken sporunun açık deniz branşının gelişimi, uygulaması, ülkemizi çevreleyen dört denizimizin uluslararası platformlarda daha iyi tanıtılması ve yelken sporuna ilginin artması amacıyla Türkiye Yelken Federasyonu’nun onayı doğrultusunda 2021’de ilk kez gerçekleşti.

Rekor denemesi kapsamında; Tolga E. Pamir, tek başına, sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanarak Hopa Limanı’yla İskenderun Limanı arasındaki parkuru dışarıdan hiçbir yardım almadan tamamlayan ilk ve tek sporcu oldu. Bin 500 deniz milini 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniyede karaya hiç ayak basmadan tamamlayan Pamir, 2022 yılında ise Sevda Ersezer ile DUO sınıfında 11 gün 20 saat 27 dakikalık bir zamanda ikinci kez rekora imza attı.

http://tolgapamir.geovoile.com/challenge4seas/2021/tracker/?lg=fr

https://tolgapamir.geovoile.com/challenge4seas/2022/tracker/

Tamamlanan iki parkuru bu linklerden tekrar izleyebilirsiniz.

Pamir, Yeni Rekor Hazırlığında; “Yarınlarımız Gençlerimiz”!

Bu sene rekorun boyutunu değiştiren Tolga E. Pamir, önceki iki rekorundan farklı olarak, kendisine eşlik edecek 4 genç yelkenciyle dört denizimize meydan okuyacak. “Yarınlarımız gençlerimiz” mottosuyla yola çıkan Pamir, “Gençlerimize yeteri kadar inanmadığımızı ve fırsat vermediğimizi düşünüyorum. Onların da hayalleri ve hedefleri olduğuna eminim. Yarınlarımıza sahip çıkacak bu gençlerimizi cesaretlendirmeli ve umut ışığı yakmalıyız. Genç bir ekiple bu denli zorlu ve çetin doğa koşulları karşısında tek başıma yaptıklarımdan daha iyisini yapacağıma eminim. Dünyada Açık Deniz Branşı’ndaki büyük değişimler karşısında bu projeyle ülkemizdeki altyapının gelişimine de katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Adaylar Sosyal Medyadan Başvurabilecek

“TEAM Challenge4SEAS” isimli Türkiye Turu Rekoru için Tolga E. Pamir, projeye destek verecek sponsorlarla birlikte kendisine eşlik edecek 4 genç yelkenciyi seçecek. 15 Ocak 2023’e kadar Tolga Pamir’in kişisel e-mail ve sosyal medya hesapları üzerinden gelen başvurular değerlendirilecek. Başvuruda bulunacak genç sporcular için Pamir, “Yelken bilgisi ve seviyesi çok önem taşıyan bir kriter değil. Ancak tabii ki spora ve denize duyulan tutku ve tecrübenin büyük önemi var. 20-25 yaş arası, üniversite öğrencisi sporcuların başvurularını dikkate alacağız. Çünkü belirli bir olgunluk düzeyi, doğanın çetin şartları karşısında ayakta durma gücü gerekmektedir. Her ortamda olduğu gibi denizde eşitlik benim için en büyük kriter. Bu sebeple 2 kadın ve 2 erkekten oluşan bir ekip kurmayı amaçlıyorum” dedi.

Adayların seçilmesinin ardından hızlı bir antrenman dönemine girecek olan ekip, doğru koşullar yerine geldikten ve adayın Açık Deniz Yelken Sporu’nun incelikleri ve gereklilikleri konusunda alacağı eğitimlerden sonra rekor denemesi için Artvin’in Hopa Limanı’na doğru yola çıkacak.

Bu sıra dışı proje için adaylar; 15 Ocak 2023’e kadar aşağıdaki e-mail ve sosyal medya hesapları üzerinden “TEAM Challenge4SEAS” için başvuruda bulunabilirler.

e-mail: et_pamir@yahoo.com

Instagram: @tolgapamir

Facebook: @tolgapamir

www.tolgapamir.net

#tolgapamir

#challenge4seas

#4denizemeydanoku

Vira Haber