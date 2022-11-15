Türkiye'nin Uydudan Takip Ettiği Caretta Carettalar COP27'de İlgi Odağı Oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uydudan takip ettiği caretta carettaların dijital olarak hazırlanan rotaları ziyaretçilere sunuluyor.

Mısır Şarm el-Şeyh'te düzenlenen ve 6 Kasım'da başlayan COP27 devam ediyor.

Şarm el-Şeyh Uluslararası Kongre Merkezi'nde katılımcı ülkeler, iklim, enerji ve çevre alanında yaptıkları çalışmaları pavilyonlarda anlatıyor.

Bakanlığın uydu takip cihazı ile izlediği caretta carettaların duvara yansıtılan dijital rotaları ve sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık ürünlerden yaptığı portrelerden oluşan Sıfır Noktası Sergisi, Türkiye Pavilyonu'nda ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Dijital sanatlar alanında eserler üreten ikiz kardeşler Süleyman ve Hakan Yılmaz, AA muhabirine, eserlerinin COP27'de olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Hakan Yılmaz, Bakanlığın COP27'de sergi açacağını duyduklarında siteyi incelemeye başladıklarını, caretta carettaların rotalarından ilham alarak çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Çalışmalarında Leyla, Meyra, Beyza ve Esin ismi verilen caretta carettaların GPS verilerini kullandıklarını belirten Hakan Yılmaz, bu verilerden her biri için 4 ayrı dijital pano ve bu canlıların dördünün rotalarının birleştiği beşinci dijital panoyu oluşturduklarını söyledi.

Süleyman Yılmaz ise "Caretta carettaların bazısı Mısır'da, bazısı Akdeniz'de ve her biri farklı bir rota oluşturmuş durumda. Bilimsel olan bu veriler pek çok insan için bir şey ifade etmiyor. Bunları görselleştirerek pek çok insan tarafından görülmesi için bu çalışmayı yaptık." dedi.

Çalışmada caretta carettaların rotaları hareketli kum grafiği şeklinde yansıtılarak ebruya dönüşüyor.

Pierce Brosnan'un kablolu portresi

Türkiye Pavilyonu'nda yer alan sanatçı Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisi de ziyaretçilere sunulan çalışmalar arasında bulunuyor.

Sağdıç, sıfır atığa ve sürdürülebilirliğe atıfta bulunmak amacıyla 14 eser ile sergileme yaptıklarını belirterek, "20'den fazla atık türünü kullanarak sanat eserlerini yaptığım bir çalışma içerisindeyim. Atığın bir ham madde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Poşetler, alüminyum, kablo atıklarını ve insan üretimi olan her türlü atıktan portre yapıyorum." dedi.

Sağdıç, ABD'li aktör Pierce Brosnan'ın kablo atıklarından yaptığı portresinin sergide en çok dikkat çeken eserlerden olduğunu kaydetti.

77 yan etkinlik

Türkiye Pavilyonu'nda, Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla 77 yan etkinlik düzenlenecek.

Yan etkinliklerde endüstride temiz üretim, iklim değişikliğinin etkileri ve uyum, sektörlerde yeşil dönüşüm, sıfır atık ve döngüsel ekonomi, iklim kaynaklı finansal riskler, yenilenebilir enerji ve Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadele başta olmak üzere pek çok başlık ele alınacak.

Pavilyonda ayrıca Bakanlığın hazırladığı kitaplar sunuluyor ve çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgiler veriliyor.