Türk-İngiliz Denizcilik Forumu Ertelendi
İngiltere Deniz Ticareti Heyetinin Türkiye'de gerçekleştireceği ziyaret kapsamında yapılması planlanan “Türk-İngiliz Denizcilik Forumu” ertelendi.
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İngiltere Deniz Ticareti Heyetinin 15-16 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştireceği ziyaret kapsamında 15 Kasım 2022 Salı günü, gerçekleştirilmesi planlanan “Türk-İngiliz Denizcilik Forumu” (Turkish – British Shipping Forum) ertelendi.
Oda'nın alınan bu kararla ilgili açıklaması şu şekilde: "Odamız planlaması ve koordinasyonunda, 15 Kasım 2022 tarihinde (yarın) Meclis Salonumuzda düzenlenmesi planlanan “Türk-İngiliz Denizcilik Forumu” (Turkish – British Shipping Forum) programı, İngiliz Heyetinin Türkiye’ye yapacağı ziyaret programının ileri bir tarihe alınması nedeniyle ertelenmiştir. "
Vira Haber
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