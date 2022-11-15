Türk-İngiliz Denizcilik Forumu Ertelendi

İngiltere Deniz Ticareti Heyetinin 15-16 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştireceği ziyaret kapsamında 15 Kasım 2022 Salı günü, gerçekleştirilmesi planlanan “Türk-İngiliz Denizcilik Forumu” (Turkish – British Shipping Forum) ertelendi.

Oda'nın alınan bu kararla ilgili açıklaması şu şekilde: "Odamız planlaması ve koordinasyonunda, 15 Kasım 2022 tarihinde (yarın) Meclis Salonumuzda düzenlenmesi planlanan “Türk-İngiliz Denizcilik Forumu” (Turkish – British Shipping Forum) programı, İngiliz Heyetinin Türkiye’ye yapacağı ziyaret programının ileri bir tarihe alınması nedeniyle ertelenmiştir. "

Vira Haber