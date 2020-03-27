Tedarik Zincirinin Arkas’ındayız

Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp tüm Çin'e ve dünyaya yayılan corona virüs (COVİD-19) sadece Çin ekonomisini değil, dünya ekonomisini de etkiliyor. Devletler, kurumsal ve bireyler tedbirleri uygulama ve kurallara uyma konusunda birlikte hareket etmeye çalışıyor.

İçinde bulunduğumuz dönemde tedarik zincirinde devamlılık pek çok kurumun en önemli önceliği konumunda. Sağlımızı korumaya çalışmanın yanında hayat devam ettiği sürece temel ihtiyaçların giderilmesi de gerekiyor.

Bu durumda üretici firmaların faaliyetlerini sürdürebilmesi özellikle temel gıda ve sağlık malzemeleri ile hammaddelerin ihtiyaç olan yere, ihtiyaç olan miktarda, ihtiyaç olan zamanda ürün sağlanabilmesi için tedarik zincirinin aksamadan devamı ülke ekonomisi ve sosyolojik açısından çok önemli.

Denizyolu, karayolu, demiryolu gibi tüm taşıma modları ile depo hizmetleri ile komple lojistik hizmeti veren şirketler için iş süreçlerinde aksama yaşanmaması hayati derecede kritik. Şirketlerin devamlılığının yanında tıbbı malzemelerden temel gıda ve hammaddelere kadar insan hayatı için gerekli ürünlerin yerlerine ulaştırılması dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü süreçte hayati ve kritik bir önem taşıyor.

Tedarik zincirinin devamlılığı için Arkas da ana iş kolları olan denizcilik, lojistik ve liman gruplarında çalışanlarının sağlığı için gerekli önlemleri uzaktan çalışma dahil olmak üzere alarak sahada işin devamlılığını sağlamak üzere tüm imkanlarıyla çalışıyor.

ARKAS LİNE SERVİSLERİNE DEVAM EDİYOR

Acente grubu yurtdışında 23 ülkede 61 ofisi ile o ülkelerin koşullarına göre hizmet vermeye devam ederken, Arkas Line da servis verdiği 68 limanda gemi operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Çin’den ihracatın azalması armatörlerin son haftalarda konteyner planlamasında da ciddi sorunlar yaşamasına sebep olsa da Arkas Line olarak biz bölgesel bir hat olduğumuz için müşterilerimizin konteyner ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşamıyoruz” diye konuştu.

Müşteriler ayrıca yüklerinin güncel durumlarını https://webtracking.arkasline.com.tr/shipmenttrackinghttps://webtracking.arkasline.com.tr/shipmenttracking sitesi üzerinden takip edebiliyor” diyerek dünyada oluşan yeni şartlara göre hizmet verebildiklerinin altını çiziyor.

Arkas Denizcilik’te interaktif iletişim başı çekiyor. E-mail ve telefon yoluyla müşterileriyle buluşan Arkas Denizcilik, saha ve diğer operasyonel işlemlerini saha personeli ile devam ettirirken anlık müdahalelerle müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Müşterilerinin kayıtlı e-posta ya da telefon numaralarına rezervasyon aşamasından, konteyner alıcıya teslim edilene kadar konteynerin limana dolu girişi , gemi kalkışı , konşimento basımı , gemi varışı, konteyner teslimi gibi tüm adımlar için otomatik bilgilendirme mail ve sms’leri gönderiliyor. https://online.arkas.com ise ; yine ihracatçı müşterilerin VGM girişlerini gerçekleştirdikleri, rezervasyon detayları gibi bilgileri görüntüleyebildikleri, ithalatçı forwarder müşterilerin de tescil bilgilerini girdikleri bir site olarak öne çıkıyor.

CCO, Arkas Line Bölge Yönetimi Ece Çokdeğer, “İşimizin merkezinde insan var - müşterilerimiz, iş ortaklarımız, mesai arkadaşlarımız. Bu sebeple, önce sağlık diyoruz. Bununla beraber , müşterilerimizin ticari faaliyetlerinin aksamaması için de tüm tedbirleri alarak hizmetlerimizi aralıksız sunmaya devam ediyoruz” dedi.

ARKAS LOJİSTİK’TE A,B VE C PLANLARI HAZIR

Özellikle üretimde hammadde ihtiyacımız ağırlıklı olarak ithalat ile karşılandığından hayatın devam etmesi için temel ihtiyaçların karşılanması, lojistiğin devamlılığına bağlı. hizmet çeşitliliğini ileri boyuta taşıyarak “Komple Lojistik” kavramını tam olarak sunan Arkas Lojistik de sürecin başından bu yana hem devamlılık hem de çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemleri almış durumda.

Arkas bünyesinde bulunan bilişim teknolojileri şirketi BİMAR tarafından sağlanan evden erişim altyapısı sayesinde yüzde yüz performansla çalışan şirket, müşterileri ile sağlıklı iletişime kesintisiz şekilde devam ediyor. Beyaz yakalı çalışanlarını yüzde 95 oranında evden çalışma ortamına geçiren Arkas Lojistik’in, depo ve garajlarda çalışan personelleri ise kademeli ve dönüşümlü olarak sahada hizmet vermeye devam ediyor.

Arkas Lojistik, tüm operaasyonel süreçlerini yürütmek için ise tamamen Bimar ekipleri tarafından geliştirilen Lojistik Ortak Platform sistemi LOOP’u kullanıyor. Yine ofis dışı saha ekiplerinin işlerini yürütebildikleri (Ziyaret girişleri, iş akış onaylarının verilebildiği, şehir ve liman bazında navlun fiyatlarının takip edilebildiği) Loop Mobil akıllı telefon, tablet üzerinde çalışan mobil tabanlı bir uygulama da mevcut.

Arkas Lojistik, müşterilerinin yüklerinin durumunu online takip edebilmeye yönelik de bir diğer web tabanlı uygulaması Loop Online Müşteri Portalı’nı kullanıyor. Bu uygulama ile hem geçerli hem geriye dönük booking-yük bilgilerine ulaşabiliyor, hem de aktif olarak yoldaki yüklerinin güncel durumlarını takip edebiliyor.

Şirket olarak A-B-C planlarının önceden hazırlanmış olduğunu söyleyen Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Geçen hafta A planı devreye almıştık bu hafta B planına geçtik. Tüm senaryolara karşı önlemlerimiz hazır. Bu dönemde müşterilerimiz ile daha güçlü bir bağ kurmaya başladık, birlik beraberlik arttı” diye konuştu.

MARPORT’TA ONLİNE ERİŞİM TAM

Marport Liman İşletmeleri de hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını odağına alarak saha ve gemi operasyonlarına devam ediyor. Şirket, iş süreçlerinde kullanılan sistemlerin daha etkin hale getirilmesi yönünde gerekli duyuruları yaparak IT altyapısını güçlendirdi.

Bu sistemlerden biri olan Acente Portal ile acenteler transit konteynerlere uygulanan X-ray hizmeti bilgisi, açma kapama tutanakları, seal bilgileri, interchange gibi raporların yanında tüm takipleri bu sistemden gerçekleştirebiliyorlar.

Navis CAP ise gemi operasyonlara dair detaylı raporlama yapılan ve acente ve hatların kullandığı bir sitem olarak öne çıkıyor. Bu sayede hatlara, load-discharge, seal, x-ray, cfs activities, yard activities, gate activities gibi raporları da mail üzerinden ayrıca otomatik olarak gönderim sağlanabiliyor.

Marport’un kullandığı bir diğer system olan SAP-BO ise İthalatçı firmalara ilgi sistem üzerinden konteyner ve araçlarını takip etmeleri açısından otomatik raporlama yapılmasını sağlıyor. Böylece raporlar firmalara e-mail ile yollanıyor. Marport Web Sitesi sayesinde ise firmalar her zamanki gibi Yanaşma Planı, Plaka Sorgulama, İthalat Faturalama, X-Ray Sorgulama ve Konteyner Sorgulama işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebiliyorlar. ‘’Müşteri Destek Hattı’’ da 0212 401 65 00 nolu telefondan hizmet vermeye devam ediyor.

Bunlara ek olarak çalışanlar da Navis TOS üzerinden uzaktan, operasyonel ve ticari raporlara ulaşarak müşterilerinin ihtiyaçlarına anlık olarak cevap verebiliyorlar.

Vira Haber