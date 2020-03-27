Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde ilçe sınırlarında balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan kişi ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

Sahilde saklanarak balık tutmaya çalışan vatandaş, balık tutmanın yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Daha sonra zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Vira Haber