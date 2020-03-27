Koronavirüs Salgınına Karşı Alınan Ek Tedbirler

Gemilerde uygulanması gereken tedbirler aşağıda gibidir:

“Virüs gemide 17 gün yaşayabilmektedir. Tüm tedbirlerin bu önemli bilgiye istinaden alınması gereklidir. Gemi adamlarının ailelerine destek anlamında gemiden iletişim imkânları kolaylaştırılmalı, her şirkette gemi personeli aile destek noktaları oluşturulmalı ve ailelerin bakıma muhtaç bireyleri başta olmak üzere bu destek noktaları aracılığıyla gemi adamı ailelerinin sağlık durumları, moral ve motivasyonları ile ihtiyaçları bu süre içerisinde takip edilmeli ,

Gemi personelinin moral ve motivasyonu üst seviyede tutulmalı Karşılaşılabilecek salgın hastalığa yönelik gemi tarafından bir yönetim planı hazırlanmalı, ne yapılacağı, hangi kamaranın karantina kamarası olarak kullanılabileceği, tele sağlık yönteminin nasıl kullanılacağı, geminin nerede ve nasıl karantina altına alınabileceği, üzerindeki yükün ne yapılacağı, kiracı varsa ilişki ve sözleşmelerin nasıl uygulanabileceği konusunda şirket ve gemi kaptanınca önceden bu hazırlık yapılmalı,

Gemi kaptanları personelinin sağlığına azami özeni göstermeli, hava şartlarına bağlı olarak güvertede çalışma süreleri mümkün olduğunca kısıtlanmalı ve personelin hava şartlarına uygun melbusatla güverteye çıktığı kontrol edilmeli,

Gemilerde geçici bir süreyle bir sağlık jurnali açılmalı, günlük olarak personelin vücut ısısı ölçülmeli, diğer COVİD semptomlarının personelde olup olmadığı gözlenmeli ve günde iki kez kaydedilmeli ve bu jurnal gemi kaptanınca tasdik edilmeli,

Özellikle gemi limandan ayrılmadan önce tüm personelin vücut ısısı tekrar alınarak kayıt edilmeli,

Şirkete personel sağlığına ilişkin periyodik bilgi iletilmeli,

Her gemiye vitamin desteği sağlanmalı, yiyeceklerin bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde takviye edilmesi sağlanmalı,

Tüm personele el dezenfektanı dağıtılmalı ve yemek salonları girişi, oturma salonları, gemi ofisi, köprüüstü, makine dairesi girişi, makine kontrol odası, soyunma odalarına dezenfektan konulmalı,

Tüm salonlara virüsten korunma yöntemlerini içeren posterler asılmalı,

Gemi personeli mümkün olduğunca birbirinin kamarasına girmemeli,

Personelin öğlen ve akşam yemek saatleri farklılaştırılarak yemek salonlarının kalabalıklaşması önlenmeli ve personelin uygun aralıklarla oturması sağlanmalı,

Ortak kullanılan bilgisayarların tuşları kullanımdan sonra ıslak mendil ile temizlenmeli,

Personel arasında el değiştiren telsizler tek kullanımlık kılıflarla kapatılmalı ve telsizler de sık sık ıslak mendil ile silinmeli,

Yaşam yerlerine hava basan klimalar gemi içi hava sirkülasyonu konumundan açık hava konumuna getirilmeli (Liman uygulamaları gemi inisiyatifine tabidir), hava filtreleri sık sık temizlenmeli,

Gemideki tüm personelin çamaşır ve tulumlarının bireysel olarak ayrı ayrı yıkanması sağlanmalı,

Gemi personeline corona virüs ile ilgili her liman öncesi eğitimler verilmeli,

Limana yaklaşırken K/Ü’nde tüm personelin tek kullanımlık kıyafet, gözlük, maske ve eldiven kuşanması sağlanmalı ve pilota da maske ve eldiven verilmeli,

Gemiye gelen liman yetkilisi, pilot gibi kişilerin çantalarını taşımaktan kaçınılmalı ve çantalarını ıslak mendil ile dezenfekte etmeleri sağlanmalı,

Limana varıldığında mümkün olduğunca gemiye dışarıdan kimse alınmamalı, işlemler geminin lumbarağzında halledilmeli ve dışarıdan gelenlerle yüzyüze gelme durumlarına karşılık ilgili kişi/kişiler tek kullanımlık kıyafet (apron), gözlük, maske ve eldiven ile gelen kişiyi karşılamalı ve muhatap olmalı,

Gemiye girenlerin gemi lumbarağzında ateş ölçümleri yapılmalı, bu ölçümler ISPS defterine kaydedilmeli, gemiye giriş noktasında muhakkak dezenfektan bulundurulmalı, maske ve gözlük kullanmaları mümkün olduğunca zorunlu olmalı,

Gemi lumbarağzında ayakkabıların dezenfekte edilmesi için çamaşırsuyu ile ıslatılmış bir bez ile sarılmış paspas kullanılmalı,

Gemi ofisi olarak lumbarağzına en yakın ve personelin yaşam yerinden uzak bir kompartıman gemi ofisi olarak düzenlenmeli veya hava durumu müsaitse bir tente ile lumbarağzının hemen yakınında bir ofis alanı oluşturulmalı, eğer gemi ofisi olarak kullanılacak yer kapalı bir mahal olacaksa alabanda ve tüm eçhizeler naylon ile kaplanmalı,

Yetki verilmiş gümrük memurları veya liman sıhhiye personeli dışında hiçbir kimsenin gemi yaşam yerlerine girmesine müsaade edilmemeli,

Kuzinelerde gerekli tedbirler alınmalı, yiyecek hijyeni tam olarak sağlanmalı, kuzine personelinin limanda virüsün olabileceği yerlerden uzak durması konusunda uyarılması sağlanmalı,

Corona virüsünün özellikle yiyecek ambalajlarında ve kartonlarda uzun sure yaşadığı göz önünde bulundurularak tüm karton ve ambalaj atıkları kumanyalıktan çıkarılmalı,

Limanda iken ortak kullanıma açık tuvaletler kapatılmalı,

Limanda personelin dinlendirilmesine azami özen gösterilmeli,

Yük tahliyesi esnasında liman personeli ile muhakkak araya belli bir mesafe konulmalı ve virüs koruyucu melbusatı ile kuşanılmış olmalı, draft kontrolleri yine virüs koruyucu melbusatı ile yapılmalı ve iskeleye o şekilde inilmeli,

Özellikle salgından etkilenmiş limanlarda kumanya veya yedek parça alındığında, ya kutuları çıkartılıp suppliera geri verilmeli, ya da gemi ambarına alınmadan önce tüm kutular dezenfekte edilmeli ve mümkünse diğer kumanyanın muhafaza edildiği ambardan başka bir ambarda geçici süre muhafaza edilmeli, sonradan ilgili ambara alınmalı,

Etkilenmiş liman veya ülkelerde gemiye katılan personel olursa (Personel değişimi yasak olmakla birlikte herhangi bir mücbir sebeple gerçekleşirse) bu kişiyle geldiğinde fiziksel temastan kesinlikle kaçınılmalı, valiz ve benzeri beraberinde getirdiği tüm malzemeler dezenfekte edilerek gemiye alınmalı, ve hemen duş ile temizlenmesi sağlanmalı,

Limandan ayrıldıktan sonra ve limanda iken günlük olarak geminin yaşam mahalleri ve personelin sık kullandığı yerler, iskele kolları, asansör düğmeleri dezenfekte edilmeli, limandan kalkışı müteakip yasam mahalli dışı tatlı su ve çamaşır suyu ile, tüm güverte deniz suyu ile detaylı bir şekilde temizlenmeli,

Yine limandan ayrılışı müteakip personel ve zabitan çamaşırhanelerinde bulunan çamaşır makineleri çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli,

Personel değişimleri en az bir ay süreyle ertelenmeli,

Değişim yapılacaksa da gemiye yeni katılacak personel imkânlar dâhilinde covid testine tabi tutulduktan sonra gemiye gönderilmeli,

Bunun gibi birçok tedbir üretilebilir, burada yazılı olmayıp sizlerin uyguladığı farklı tedbirler var ise sektörümüze duyurmak için lütfen bize yazın.

Mailimiz: : info@armatorlerbirligi.org.tr, armatorler@armatorlerbirligi.org.tr

Buradaki tedbirler dünya sağlık örgütü (WHO) ve diğer uluslararası denizcilik otoritelerinin yayınlamış olduğu tedbirlere ilave olarak ve biraz daha detaylara inilerek hazırlanmıştır. Bu kuruluşların yayınlamış olduğu ve sitemizde yayınlanmaya devam eden dokümanların içeriği muhakkak okunmalıdır.

NOT: Dünyadaki limanlarda gemilere yönelik uygulama ve yasaklamalar için https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ adresindeki haritayı takip etmeniz önem arz eder. Bu harita günde 3 kez güncellenmektedir ve yaklaşık 120 liman ve ülkeye yönelik durumlar bu haritada canlı olarak verilmektedir.”

Vira Haber