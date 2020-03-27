Boğaz’ın Kahramanları Kılavuz Kaptanlar İçin Koronavirüs Önlemleri

Riskli ortamlarda stratejik görev üstlenen kılavuz kaptan için kılavuz teşkilatları gerekli tedbirleri almış olmakla birlikte, yaşanan son gelişmeler, vakaların arması kılavuzluk teşkilatında ek tedbirler almayı gerektirdi.

Kılavuz kaptanlar için alınan önlemler şunlardır:

“-Kılavuzluk hizmeti veren teşkilatlar vardiya sayılarını artırarak bulaşma riski açısından daha emniyetli bir şekilde en az sayıda kılavuz kaptan ile vardiya sistemi oluşturacaktır.

-Vardiyadaki kılavuz kaptanların diğer vardiyadaki kılavuz kaptanlar ile görüşmemesi ve aynı ortamı kullanmaması için gerekli tedbirler alınacak, aynı ortamın kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve özellikle vardiya değişimlerinde bulaşma riski en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır

-İstasyonların, yaşam alanlarının, araçların ve kılavuz botlarının dezenfektasyonu sürekli olarak sağlanacaktır.

-Kılavuzluk teşkilatları tarafından tek kullanımlık lastik eldiven, el dezenfektanı, basit tıbbi maske ve tek kullanımlık tulum vb. kişisel koruyucu ekipmanlar uygun bir şekilde bertaraf edilecektir.

-Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve güncellenen sağlık ve temizlik kurallarına uygun hareket edilecektir.

-Kılavuzluk Teşkilatları Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan eğitici rehberleri, kılavuz teşkilatı çalışanlarına iletecek ve bilgilendirmelerini sağlayacaklardır.

-Kılavuz kaptan alınmadan önce acenteler vasıtası ile gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.

-Kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce köprüüstünde bulunan fanlar kapattırılacaktır.

-Köprüüstüne çıkış ve inişlerde yaşam mahali dışındaki merdivenler kullanılacaktır.

-Kılavuzluk hizmeti mümkün olduğunca gemi kırlangıcından verilecektir.

-Köprüüstünde seyir emniyetini zafiyete uğratmayacak şekilde en az personelle manevra yapılması sağlanacak, manevra sırasında vardiya değişimlerine izin verilmeyecek, köprüüstünde görevli tüm personelin maske takması dahil olmak üzere koruyucu tedbirleri alması sağlanacak ve kişilerle en az iki metre mesafede iletişim kurulacaktır.

-Kılavuz kaptanlar, gemi personelinde hastalık belirtilerinden herhangi birini fark ederse (öksürük, halsizlik, vb.) derhal ilgili Liman Başkanlığına bilgi vereceklerdir. Liman Başkanlığı tarafından Hudut ve Sahiller Sağlık Müdürlüğü’ne durum iletilerek söz konusu gemi personeli ve ilgili kılavuz kaptanın tekrar sağlık denetiminden geçirilmesi sağlanacaktır.

-Kılavuzluk teşkilatları tarafından bu tedbirlere istinaden yeniden düzenlenen vardiya listeleri ve bu vardiyalarda aktif görev alan kılavuz kaptan bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile birlikte “excel” dosyası olarak ltp.didgm@uab.gov.tr adresine gönderilecektir.

-Gemi kaptanı ile kılavuz kaptan arasında imzalanan köprüüstü kontrol listeleri ve hizmet verildiğini gösteren belgelerin mümkün olduğu ölçüde elektronik ortamda yapılması sağlanacak mümkün olmadığı durumlarda kullanılan kağıt, kalem veya diğer ofis malzemelerinden bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirler kılavuzluk teşkilatları ve gemiye hizmet veren acenteler tarafından müştereken alınacaktır.”

Vira Haber