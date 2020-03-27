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ABD Savaş Gemisine Koronavirüs Karantinası

ABD Savaş Gemisine Koronavirüs Karantinası

ABD Donanmasına ait bir uçak gemisi Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınacak.

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ABD Donanmasına ait USS Theodore Roosevelt adlı uçak gemisi koronavirüs sebebiyle karantina altına alınıyor.

ABD Donanma Sekreterliğince yapılan açıklamaya göre mürettebatta koronavirüs vakalarının olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre savaş gemisi Guam’a yanaştığında karantina işlemi başlayacak.

Sekreterlikten yapılan bir önceki açıklamada savaş gemisindenki 3 denizcinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Vira Haber

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