Dünya Koronavirüs sebebiyle zor günler yaşarken ülke ekonomileri de zorlu bir süreç yaşıyor. Denizcilik sektörü de koronavirüsten etkilenen sektörlerden birisi oldu.

Ancak Türkiye’nin en büyük konteyner limanı Asyaport ve Medlog’dan çalışanları motive edecek bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre Asyaport, MSC ve Medlog çatısı altında çalışan 2 bin personele nisan ayında 1000’er TL ödeme yapılacak.

Asyaport Genel Müdürü Kadir Uzun, personelin ve ailelerinin moral ve motivasyonlarını yüksel tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vira Haber