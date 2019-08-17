"Tehlike büyük"

İstanbul’u vuran sel kısa sürede şehrin merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Aksaray'da köprüaltında bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, özellikle tarihi yarımada bölgesinde çok sayıda iş yerini su bastı. Anormal hava olayları küresel ısınma tartışmalarını gündeme getirirken Deniz Kültürü Derneği konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Deniz Kültürü Derneği'nin açıklaması şöyle:

"Başta İstanbul belediyeleri olmak üzere, tüm Türkiye’deki belediyelerin 2019-2024 Stratejik Planına; 'İklim Eylem Planı'nın dahil edilmesini istiyoruz

Gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiren insan sebepli iklim değişikliği, kentler için de büyük bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Üstelik iklim değişikliğinin şu anki haliyle devam etmesi durumunda 2030’lu yıllarda Türkiye’de yıllık sıcaklık ortalamasının bugüne 2.5˚C - 4˚C arasında artması beklenmektedir.

Yağışların, Karadeniz Bölgesi’nde %10-20 arasında artması, Güney bölgelerinde ise %30’a varan oranda düşmesi öngörülmektedir.

Bunlara bağlı olarak su kaynaklarında ciddi oranlarda kayıplar, kuraklık ve çölleşme, tarımda verim kaybı, orman yangınlarının sayı ve etkisinde artış, biyolojik çeşitlilikte önemli kayıplar ortaya çıkacaktır. Su kıtlığı, tarım faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapıldığı kırsal alanlar kadar, su talepleri giderek artan kentleri de tehdit etmektedir."

Deniz Kültürü Derneği

Vira Haber