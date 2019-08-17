Grönland Trump'a yar olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği iddiası ile Başkan bir kez daha sosyal medyanın gündemini belirledi.

ABD'nin prestijli gazetelerinden Wall Street Journal Trump'ın pek çok defa danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın zengin kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazdı.

Danimarka'ya bağlı Grönland’dan Trump’a yanıt gecikmedi. Özerk yönetimden yabancı basına yapılan açıklamada, ABD'yle iyi bir iş birliklerinin olduğu vurgusu yapıldı.

“Elbette Grönland satılık değil” denilen açıklamada, iddiaların resmi bir arka planının bulunmaması gerekçe gösterilerek konuya ilişkin başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

ABD'den henüz bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak bu iddia doğrulanırsa Trump bu adaya talip olan ilk ABD Başkanı olmayacak.

1946'DA 100 MİLYON DOLAR ÖNERİLMİŞTİ

ABD eski Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Peki Grönland'i bu kadar önemli kılan şey ne? Küresel Isınma ile birlikte buzulların erimesi deniz seviyelerinde ciddi artışa neden oluyor.

KÜRESEL ORTALAMANIN YÜZDE 50 ÜZERİNDE ISINIYOR

Geçtiğimiz yıllarda Penn State Üniversitesi çalışanlarından A'ndrea Elyse Messer tarafından yayınlanan makaleye göre, Grönland'deki erime hızı ise daha fazla. Zira bölge Küresel ortalamadan yüzde 50 daha fazla ısınıyor.

Uzmanlar Grönland'deki erime sonrası bölgedeki madencilik faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yapılabileceği ihtimalinin altını çiziyor.