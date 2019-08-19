Üroloji Erkeklerde ve Kadınlarda Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar ?

Erkek ve kadın üreme organlarının yapısının genel olarak inceleyen bilim dalına ''üroloji'' denir. Fakat üroloji idrar yolu hastalıklarını ve böbrek hastalıklarını da ele aldığından genelde erkelerin gittiği bölüm olarak adlandırılan fakat kadın ve çocuklarda da bu tür sorunların tedavisinde gidilecek en doğru bölüm olarak bilinen bir sağlık branjıdır.Erkeklerde oluşan üreme bozuklukları için tedavi edilecek bölümün genel adını üroloji temsil eder. Bir Erkek sorununu net bir şiekilde ifade edebilmek için üroloji bölümüne başvurur ve doktor teşhis ve tanı sonrası gerekli incelemeleri mercek altına alarak tedavi şeklini hastalığın seyrine göre belirler. Peki, üroloji tıp dilinde ne demektir? öncelikle bunu öğrenelim:

Üreme organlarında meydana gelen hastalıkların tedavisinde ve medikal cerrahi işelmlerini ele alan geniş kapsamlı bir branştır. Tecrübeli uzman doktorların üreme sistemi bozukluklarına dair gerçekleştirdiği tanı sonrası bütün tedavi işelmlerinin gerçelştiği bir bölüm olarak tabir edilir. Başlıca tanı yöntemlerinde kullanılan laboratuar işlemleri,ultrason (Doopler,Üriner, Transrektal USG ) gibi tetkikler kullanılır. Her türlü işeme testi ve işeme bozukluklarında, Bilgisayarlı tomografi ile gerçekleşen Manyetik Rezonans görüntüleme yani MR işlemleri kullanılarak hastalığın tanısı konulur. Tüm tıp bölümleri hangi hastalıklara bakar okumak için tıklayınız.

Erkeklerde prostat büyümesi ve prostata bağlı alt hastalıklar incelenir. Ayrıca ürodinami, Voiding sistoüretrografi her türlü cerrahi öncesi sonrası kullanılan anseteziler (LOKAL,GENEL, ANESTEZİLER) gerekli alan ve zamanlarda kullanılır. Biyopsi örenkleri alınır. Erkeklerde prostat biyopsisi örneği alınır. Erişkin kadınlarda, erkekler ve çocuklarda böbrek kist,üreter taşı, üretra kanserleri, enfeskiyonlar böbrek taşları ile işlemler tanıya göre tedavi ilemleri başlatılır.Çocuklarda Hipospadiasa bakılır. Kısacası üroloji bu tür sistem hastalıklarını inceler ve gerekli işlemler hastalığın seyrşine göre başlatılır. Peki, üroloji hangi hastalıklara bakar doğru bir şekilde bilgilenelim,öğrenelim...

Üroloji Neye Bakar ?

Erkeklerde ve kadınlarda artan bu şikayetlerde üroloji bölümüne gitmeniz tavsiye edilir. Bunlar ;

Her türlü İdrar yolu enfeksiyonlarında üroloji bölümüne gitmeniz tavsiye edilir.

Her türlü böbrek taşı hastalıklarında üroloji bölümüne gitmeniz tavsiye edilir.

İdrar kaçırma hastalıklarında,

İdrar enfeksiyonlarında,

İdrar kanallarında tıkanmalar,yanmalarda hatta idrardan kan gelme sorunlarında,

Böbrek taşı hastalıklarında,

Böbrek ağrılarında ,

Akut renal yetmezlik sorunlarında,

Addison hastalığı sorunlarında,

İdrar yollarında darlık oluşması sorunlarında,

Mesane bozukluklarında, mesanede taş,

Benign prostat hipertrofisi Hastalığında,

Genital siğillerin ortaya çıkması sorunlarında

Prostat büyümesinde,

Enürezis nokturna ve vezikoüreteral reflü hastalığı sorunlarında üroloji uzmanına gitmeniz tavsiye edilir.

İdrar ve böbrek hastalıkları birbiri ile bağlantılıdır. Bu tür sorunlarda organ kaybı yaşanabilir. İdrar sorunları,üreme sorunları ve diğer alt benzeri hastalıklarda üroloji bölümünden randevu oluşturarak hastalığın tanısını erkenden koyabilir ve tedavi olarak risk oluşumunu en aza indirebilirsiniz. Özellikle idrar problemleri her türlü enfeksiyon ve kanserin habercisi olabilmektedir. İdrar renginin ne durumda olduğunu , kokusunu yoğunluğunu takip etmelisiniz. İdrarda kesik kesik bulgular, böbrek hastalıklarının başlangıcı sayılabilir. Bazı böbrek rahatsızlıklarında ağrı ile başlayan kesik idrar sorunları böbrekte ciddi bir sorun olduğunu ortaya serebilir. Prostat hastalıklarında kanser riski gözlemlenebilir. Özellikle siğiller ve benzeri yaralar ciddi belirtiler sayılabilir. Üreme problemlerinde ciddi sıkıntılar yaşayan birisi iseniz, bu konuda en doğru bölümü tercih ederek hastalığın riskini azaltabilir ve tedavinizi geciktirmeden bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Her türlü üreme,işeme,böbrek ve sistem bozuklukları hastalıklarında doğru tedavi üroloji bölümüden sağlanır. Gerekli kontrolleri sağlayarak doktorun erken tanısı ile iyileşme hızını arttırabilirsiniz. Sağlıklı günler dileği ile.

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