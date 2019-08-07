Yük gemisinde 398 kilogram eroin yakalandı

İstihbarat teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen operasyonda İngiltere, Hollanda ve Belçika polisi birlikte çalıştı. Yerel medyada yer alan habere göre, 3 ülkenin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında polisler, istihbarattan aldıkları bilgi doğrultusunda Antwerp'e gitmek üzere olan bir yük gemisini durdurdu.

Geminin, Umman'dan yola çıkıp, birkaç limana uğrayıp ardından İngiltere'nin Suffolk bölgesinde bir sahil kasabası olan Felixstowe'da demir attığı belirtildi. Bunun üzerine Sınır Güvenliğin ve Ulusal Suç Ajansı (NCA), gemide bulunan konteynırlardan birinde havlu ve bornozların altına saklanmış eroini buldu ve uyuşturucunun el konmasından sonra konteynır gemiye geri yerleştirildi. Daha sonra yoluna devam eden gemi, Belçika'ya yaklaştığı sırada Hollanda polisi gözetimi altında söz konusu konteynır Hollanda'nın Rotterdam şehrine götürüldü.

Bunun üzerine ise Hollanda ve İngiltere'de toplamda 3 kişi gözaltına alındı. Yerel medya, bunun İngiltere tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu yazdı.

Vira Haber