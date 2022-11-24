Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Dün hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da bugün denize açılacak.

Balıkçı İdris Şeremet, dün denizde çok sert rüzgar olduğunu söyledi.

Bugün nasipleri aramak için yeniden denize açılacaklarını belirten Şeremet, "Dün geceden sonra hava sakinleşti. Bugün denize açılacağız. İnşallah balıkçılar kıyıya boş dönmez. Hamsi Marmara'da az da olsa çıkmaya başladı. Karides çıkıyor, küçük tekne balıkçıları onun avcılığına devam ediyor. Bunun yanında çinekop ve lüfer de olur diye ümit ediyoruz." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte bugün öğleden sonra ve yarın yağış bekleniyor.