Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

TCMB, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine çekti.

Kasım ayı para politikası toplantısında piyasaların genel beklentisi de, politika faizinin yüzde 9 seviyesine düşürülmesi yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ağustos ve eylül aylarında 100'er baz puan indirdikten sonra, ekim ayındaki para politikası toplantısında 150 baz puan indirime gitmişti.

Para Politikası Kurulu ayrıca, ekim ayındaki toplantının ardından kasım ayındaki toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra, faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesinin gündeme getirebileceğini belirtmişti.