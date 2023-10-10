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Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da üç gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

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Tekirdağ'da üç gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti. Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

Vira Haber

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