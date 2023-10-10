Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da üç gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.
A+A-
Tekirdağ'da üç gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti. Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.
Vira Haber
Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler : Tekirdağ, Deniz Ulaşımı, Poyraz, Deniz, Balık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.