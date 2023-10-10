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Tamer Kıran MSÜ Deniz Harp Okulu'nun Açılış Törenine Katıldı

Tamer Kıran MSÜ Deniz Harp Okulu'nun Açılış Törenine Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, 9 Ekim 2023 Pazartesi günü, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu’nun, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

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Tuzla’daki okulda gerçekleştirilen törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu iştirak etti.

Açılış Töreni’nin ardından Deniz Harp Okulu 250'nci Yıl Anıtı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Başkanımız Tamer Kıran, sabah da Tuzla Kaymakamlığı’na atanan Ümit Hüseyin Güney’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Meclis Başkanımız Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan Gülcek katıldı.

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Vira Haber

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