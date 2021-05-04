Tekirdağ’da Deredeki Balık Ölümleri Tedirgin Ediyor

Bir fabrikadan salınan atıkların dere kirliliğinin yanı sıra balık ölümlerine de neden olduğu ileri sürüldü. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldığı bildirildi.

Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, “Bu güzelim dereden tarlamızı suluyoruz, mahsulümüzü yetiştiriyoruz. Şu an dere çok kirli ve yüzlerce balık ölüsü var. Yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vira Haber