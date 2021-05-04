Resmi Gazete'de Yayımlandı: Balon Balığı Avlayanlara Ücret Ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de; Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacağı kararı yayımlandı. Yapılacak ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

KİMLER AVLAYABİLİR?

Balon balıklarının avlamasını sadece su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebileceği gibi bu balıkçıların ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile avlamaya çıkmaları gerekir.

Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek.