Petrol Ofisi, Madeni Yağlardaki Farklı Liderliğini Distribütörleri ile Kutladı

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre; pandemi koşulları altında geçen 2020 yılında madeni yağlar ve kimyasallar pazarı yüzde 9 büyüdü. 2020 yılında toplam pazarın da üzerinde yüzde 11.6 büyüme kaydeden Petrol Ofisi, pazar payını 30.5’e taşıyarak en yakın takipçisi ile yüzde 7.4’lük bir farka ulaştı. 2020 yılında yüzde 8.5 büyüyen Türkiye madeni yağlar pazarında ise yüzde 11.7’lik artış kaydeden Petrol Ofisi, burada da pazar payını 29.1’e çıkararak takipçisi ile puan farkını yüzde 3.8’e taşıdı. 2020 yılını yüzde 1 büyüme ile tamamlayan Türkiye binek araç motor yağları pazarında yüzde 7.3 artış kaydeden Petrol Ofisi, burada da pazar payını geliştirerek yüzde 19.8’e ulaştırdı. Petrol Ofisi, pandemi koşullarının küresel pazarları olumsuz yönde etkilediği 2020 yılında ihracatını da arttırarak, 11.500 tona taşıdı.

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi’nin madeni yağ distribütörleri ile gerçekleştirdiği online toplantıda, 2020 yılı sonuçları ve 2021 yılı gelişmeleri değerlendirildi. Zorlu pandemi koşullarına karşın madeni yağlar ve kimyasallar pazarında elde edilen bu önemli başarının kutlandığı Petrol Ofisi Madeni Yağlar Distribütörler Toplantısı’na Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışında bulunan distribütörlerin tamamı katıldı.

“ÇOK NET BİR LİDERLİK, ÇOK ÖNEMLİ BİR BÜYÜME”

Toplantıda konuşan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper elde edilen başarının büyüklüğüne vurgu yaparak, katkı sağlayanlara teşekkür etti. Nereden bakılırsa bakılsın, nasıl hesaplanırsa hesaplansın çok net bir liderliğe ulaştıklarını, çok önemli bir büyüme elde ettiklerine dikkat çeken Selim Şiper, pazarda hem nicelik hem de nitelik olarak ciddi bir fark yarattıklarını belirtti.

Petrol Ofisi’nin her iş kolundaki liderliklerine dikkat çeken Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç da, “Elde edilen liderlikler, Petrol Ofisi iletişiminin gerçekçi ve samimi duruşu, pandemi döneminde de aralıksız devam eden yatırımları, marka sağlığı ölçümlemelerindeki gelişmelerin somut birer tescili ve sonucudur” açıklamasında bulunarak, distribütörlere teşekkür etti.

2020 YILINI YÜZDE 11 BÜYÜME İLE KAPATTI, YAKLAŞIK 134 BİN TONA ULAŞTI

Pandemi koşullarının her sektörde olduğu gibi madeni yağlar sektöründe de önemli olumsuz etkileri olduğunu belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu konuşmasında, “Bugüne kadar çok kriz yaşadık. Ama halen süregelen pandemi, çok farklı bir krizdi. Madeni yağlar sektörü de çok zor zamanlar yaşadı. Pandeminin yol açtığı tüm belirsizliklere rağmen, cesur, hızlı ve doğru kararlar aldık. İşimize, ‘mevcut durumda en iyi ne yapabiliriz’e odaklandık. 2020, her açıdan ezber bozan bir seneydi. Ancak çalışmamız, çabalarımız neticesinde sıra dışı önemli bir başarıya imza attığımız bir yıl oldu. Gerek madeni yağlar ve kimyasallar toplam pazarında, gerekse madeni yağlar pazarında liderliğimizi çok büyük farklar yaratarak sürdürdük.

2020 yılını, 2019’a göre yüzde 11 büyüme ile kapattık; 121 bin tondan, yaklaşık 134 bin tona ulaştık. Toplam pazara baktığımızda takipçimizle aramızda yüzde olarak 7.4, miktar olarak da 20 bin tonun üzerinde bir fark oluştu. Keza salt madeni yağlar pazarındaki liderliğimizi pekiştirdik. 8-10 sene öncesine kadar yüzde 10’lar mertebesinde olan binek araç motor yağlarındaki pazar payımız, geçen sene yüzde 19,8’e yükselttik. Bu, 100 yıldır oturmuş ve, global oyuncuların da olduğu bir pazarda büyük bir başarıdır.

TÜRKİYE’DE KİMSEYE NASİP OLMAYAN BİR DİSTRİBÜTÖR AĞI İLE ÇALIŞIYORUZ

Bu başarıda tabii ki teknik hizmetlerimiz, ürün geliştirmemiz, fabrika üretim ve ikmal zincirimizin çok büyük önemi vardı. Ama özellikle distribütör ağımızla fark yarattık. Bunu hepimiz bir bütün olarak birlikte başardık.

Petrol Ofisi olarak son 5 yılda pazar paylarımızı; madeni yağlar ve kimyasallar toplam pazarında yüzde 26’lardan 30’lara, sadece madeni yağlar pazarında yüzde 24’lerden 29’lara taşıdık. Binek araç motor yağlarında ise yüzde 13’lerden 20’ye yaklaştırmış olduk.

Bu başarının 3 önemli dayanağı bulunuyor. İlki marka; Petrol Ofisi gibi çok güçlü bir markamız var. İkincisi yönetim; sizlerle karşılıklı güvene, akla, mantığa dayalı bir yönetim anlayışımız var. Üçüncüsü ise iş ortakları; Türkiye’de kimseye nasip olmayan bir distribütör ağı ile çalışıyoruz.

MADENİ YAĞ ALANINDAKİ İLK ÖDÜLÜ SİFTAH LİDERDEN KAMPANYASI ALDI

Pandemi dönemi gerçekleştirdiğimiz Siftah Liderden kampanyası da çok büyük takdir topladı. Zor şartlarda ustalarımıza destek olmak için sizlerin de katkısıyla Siftah Liderden kampanyasını çok hızlı tasarladık, hazırlandık ve Haziran’da çarkların yeniden dönmeye başlamasıyla birlikte 1 ay içinde dağıttık. Kampanyamızın başarısı, madeni yağ alanında alınan ilk ödülü de getirdi. Siftah Liderden kampanyası, prestijli Felis 2020’de iki ödüle birden layık görüldü. Keza pandemi ile birlikte müşterilerimize verdiğimiz online eğitimler de oldukça yoğun ilgi ve takdir gördü.

Bugün geldiğimiz bu gurur verici noktada, zamanında ektiğimiz tohumların filizlenmesi, uzun yılların emeği bulunuyor. Ancak ortaya çıkan başarının bu denli çizgi üstü bir seviyede olmasında, distribütörlerimiz ve saha ekiplerinin zorlu şartlarda başarılı çalışmasının büyük katkısı bulunuyor.

Petrol Ofisi olarak, uzun geçmişe sahip ve karşılıklı güvene dayalı distribütörlerimizle birlikte, bu başarıyı geliştirerek sürdüreceğimize inancım tamdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2021 yılı yatırımları ve hedeflerinin de paylaşıldığı Petrol Ofisi Madeni Yağlar Distribütörler Toplantısı, Madeni Yağlar Kıdemli Satış Müdürü Hüseyin Engin Tekkeli, Distribütör Satışları Müdürü Öztürk Türköz, İhracat Satışları Müdürü Turgay Yenişen, Madeni Yağlar Pazarlama Müdürü İbrahim Başa, Fabrika Kıdemli Müdürü Tolga Şahin ve Teknoloji ve Teknik Hizmetler Müdürü Murat Bayram’ın yaptığı sunumlar ile sona erdi.

Vira Haber