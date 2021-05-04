Dünyanın LNG İle Çalışan İlk Ropax Hızlı Feribotu

İspanyol “Baleària” gemicilik şirketi, feribot taşımacılığında yine bir “ilk”e imza atarak, Batı Akdeniz destinasyonlarında ne denli yenilikçi ve iddialı olduğunu âdeta tüm denizcilik dünyasına anımsattı.

Dünyanın LNG ile çalışan ilk RoPax hızlı feribotu İspanya’da 1 Mayıs 2021 tarihinde, Dénia-İbiza- Palma de Mallorca hattında hizmete girdi. Ünlü İspanyol gemicilik şirketi “Baleària [Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.]”ya ait “Eleanor Roosevelt” isimli feribot, 27 Nisan'da Dénia'ya gitmek üzere, yaklaşık 2.5 yılda inşa edildiği Gijón'daki “Astilleros Armon Gijón Tersanesi”nden yola çıkmıştı. 123 metre boyunda ve 28 metre genişliğindeki, 12 587 grostonluk gemi aynı zamanda dünyanın en uzun hızlı feribotu olma unvanının da sahibi. Saatte ortalama 35 deniz mili (maksimum 40 deniz mili) sürat yapabilen “Eleanor Roosevelt,” 1200 yolcu ve 450 otomobil taşıma kapasitesinde. Wärtsilä çift yakıtlı 4 adet ana motorla donatılmış bu RoPax hızlı feribot, yaklaşık toplam 47 200 beygir gücünde ve yakıt ikmali olmaksızın 400 deniz mili yol gidebiliyor. Ayrıca kendisi bundan böyle, “Baleària”nın yeni sancak/amiral gemisi!

“Eleanor Roosevelt,” yolcuları için hızlı internet dahil çok sayıda çeşitli teknolojik gelişmelerin yanı sıra artmış bir konforu da (yeterli aralıkta monte edilmiş geniş ve rahat koltuklar, seyir sırasında minimum düzeyde gürültü ve sarsıntı özelliği) bünyesinde toplamış. 2 adet VIP salonu, 2 adet kafeteryası, güvertede 1 adet yemek servis aracı olan hızlı feribotta; çocuklar için bir oyun alanı da mevcut. Son derece çevre dostu niteliğe sahip gemi, konvansiyonel diğer hızlı feribotlara kıyasla %30 oranında daha az CO2 emisyonu, %80 oranında da daha az NOx emisyonu sağlıyor.

Merkezi İspanya’nın Dénia kentinde bulunan, 1998 senesi doğumlu “Baleària” halen 6 ülkedeki toplam 24 destinasyonda 29 gemisi ve 1500’ü aşkın çalışanı ile hizmet vermekte. Pırıl pırıl “Eleanor Roosevelt,” şirketin filosundaki 14’üncü hızlı feribot ve LNG ile çalışan 7’nci gemi oldu.

Kaynak: Güntürk Üstün - Lojiport