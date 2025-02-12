Tekne ve Yat Sektörü 15-22 Şubat Tarihleri Arasında ‘Karaya’ Çıkıyor

İstanbul’da karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük fuarı olan Bosphorus Boat Show; T.C. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği desteği ile GİSBİR’in ana sponsorluğunda, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenecek.

Denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda; 250’den fazla katılımcı, 1500’den fazla marka ve 300’den fazla tekne yer alacak. Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine, deniz motorlarından şişme botlara ve aynı zamanda tüm tekne ekipmanlarına kadar 2500’den fazla ürün çeşidi bu fuarda sergilenecek.

Tekneye dair her şeyi; deniz severlerin bir arada bulabileceği ve aynı zamanda sezon öncesi ihtiyaçları karşılayıp, hayalindeki tekneyi alabileceği fuar 8 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vira Haber